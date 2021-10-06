Gözaltındaki Boğaziçili 2 öğrenci tutuklandı

Mahkemeye sevk edilen Boğaziçili öğrencilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, ikisi tutuklandı.

Haber Merkezi

Erdoğan'ın hedef göstermesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde 10 öğrenci gözaltına alınmıştı.

Boğaziçi Dayanışması'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, kayyum rektör Naci İnci’nin şikayeti üzerine tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edilen öğrencilerden biri adli kontrolle serbest kalırken iki kişi ise tutuklandı. 

Dayanışma hesabı tutuklamalara tepki göstererek, "Bu siyasi tutuklamaların sebebi protesto haklarını kullanan öğrencileri hedef gösteren Erdoğan ve kayyum Naci İnci’dir!" diye yazdı.

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Boğaziçi Üniversitesi'nde 10 gözaltı