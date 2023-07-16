soL TT | Menzil Şeyhi, Vergi ve Zamlar, Karma Eğitim, Kılıçdaroğlu'nun Fırçası, Belediye İşçileri

soL TT'de bu hafta yeni vergi zamlarını, belediye işçilerinin direnişini ve buna dair açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun halka attığı fırçayı, sosyalist ve komünistlerin zamlara karşı sokağa çıkmasını, Menzil tarikatı liderinin ölümünü ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in karma eğitim açıklamasını konuştuk. TT olan, olamayan birçok konuya da değinirken, "hesap sorulacaklar listemizi" de es geçmedik. İyi seyirler.