SOL Partililer zamları protesto etti

SOL Partililer bugün Ankara, İzmir, Eskişehir ve Malatya'da basın açıklamaları yaparak zamları ve hayat pahalılığını protesto ettileri.

Ankara'da Sol Partililer, elektrik ve doğalgaza yılbaşında yapılan zamlara karşı Keçiören ilçesinde eylem yaptı.

Eylemde elektrik ve doğalgaz zamları fatura yakarak protesto edildi.

Sol Parti Keçiören İlçe Başkanı Murat Güzel, “Bu hizmet halka kolayca karşılayabileceği bedellerle sunulmalı ve bu çerçevede yapılan zamlar geri alınmalıdır” dedi.

Güzel “Isınmak zaten zorken yeni zamlarla imkansız hale geldi. Enerji şirketleri zenginleşsin diye bizler soğuğa ve karanlığa mahkum edildik. Zamlara, pahalılığa yeter! Bu iktidar zenginlerin, mega şirketlerin, patronların iktidarıdır. İşçiler, emekçiler, köylüler için felakettir. Bu iktidarı gönderelim, bizden çaldıkları her şeyi geri alalım. Bunun için güçlerimizi birleştirmeye, örgütlü mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz" dedi.

Güzel "Enerji bir insan hakkıdır. Elektrik ve doğal gaz zamları geri çekilsin. Yüzde 18 olan KDV sıfırlansın. Bu hizmet halka kolayca karşılayabileceği bedellerle sunulmalı ve bu çerçevede yapılan zamlar geri alınmalıdır. Ne şekilde tarif edildiği tartışmalı bir sosyal yardım programı yerine, sayıları her gün artan enerji yoksulluğunu ortadan kaldırmak için 4 kişilik bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayacak miktar olan 230kwh elektrik ücretsiz olmalıdır. Elektrik ve doğal gazda yüzde 18 olan KDV sıfırlanmalıdır. Özelleştirmeler iptal edilmeli, özelleştirilen tüm enerji üretim ve dağıtım kurumları geri alınmalıdır. Acil taleplerimiz için, geleceğimiz için birlikte mücadele edelim" diye konuştu.

SOL Parti'nin çağrısıyla pahalılığa ve zamlara karşı İstanbul'da Kadıköy Süreyya Operası önünde, İzmir'de Şirinyer Migros önünde, Bursa Zafer Plaza önünde, Eskişehir'de Köprübaşı Adalar'da, Malatya'da Emeksiz Alt Kavşağı'nda da eylemler düzenlendi.