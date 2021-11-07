SOL Parti'den Trabzon'da miting

"Devrimci demokratik cumhuriyet için birleşelim" çağrısı yapan SOL Parti, Trabzon'da bir miting düzenledi.

Ortahisar Meydanı’da gerçekleştirilen mitingde konuşan SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen “Bu düzen sefalet düzenidir, bu düzeni hep beraber değiştireceğiz" dedi.

İnsanların aç, yoksul, mutsuz ve umutsuz olduğunu ifade eden İşleyen, memleketin böyle kalmayacağını, bu düzenin değişeceğini dile getirdi.

"Bunu omuz omuza verip, dayanışmayla başaracağız" diyen İşleyen “Bu ülke muhalefetin programıyla düze çıkamaz. Bu ülkenin her yerinde devrimciliği yükseltmeden bu ülke güneşe çıkamaz" dedi.

"Sadece parlamenter sisteme geçiyoruz demek yetmez. Kenan Evren’in barajını kaldırın, siyasi partiler yasasını kaldırın" diyen İşleyen "Herkesin kendini temsil edebileceği demokrasi için, işçilerin örgütlenmesi için mücadele edeceğiz. Eğitimden sağlıktan para alınmaz. Bu yüzden kamucu, demokratik, devrimci bir cumhuriyeti kuracağız" ifadesini kullandı.