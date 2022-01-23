SOL Parti'den İzmir'de eylem: Enerji şirketleri derhal kamulaştırılsın!

SOL Parti İzmir İl Başkanlığı, elektriğe üst üste gelen zamları, dağıtım şirketinin merkezi önünde bir açıklama yaparak protesto etti. SOL Partililer, enerji şirketlerinin derhal kamulaştırılmasını istedi.

Konak, Mimar Kemalettin Caddesi'ndeki Gediz Elektrik şirketinin merkezi önünde bir araya gelen SOL Partililer, "Halka ait olanı geri alacağız. Enerji şirketleri derhal kamulaştırılsın" yazılı pankart taşıdı.

Açıklamada, hükümetin son 3 ayda, dövizi, faizi ve enflasyonu yükseltip yeni zam ve vergilerle halkı soyduğu vurgulandı. Elektrik faturalarının da üç katına çıktığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Bu zamların tek nedeni enerji üretim ve dağıtımın özelleştirilmiş olmasıdır. Sadece tükettiğimiz elektriğin parasını değil; şirketlere haraç kesiyorlar! Şirketleri zengin etmek için garibanın, yoksulun, emekçinin cebindeki üç kuruşu çalıyorlar! Bu faturalar ödenmez; bu faturaları ödetmeye kalkmak bu karda kışta milyonlarca insanı elektriksiz bırakmak demektir. Geçen yıl 5 milyon ailenin elektriğinin kesildiği düşünülürse bu yıl bu sayı katlanarak artacaktır. Bu büyük eziyete son verilmeli, zamlar geri çekilmelidir! "

Enerji kamu hizmeti olarak sunulsa 100 TL'lik fatura 25 TL'ye düşecek

Açıklama şöyle devam etti:

"Kamu kurumu olan EÜAŞ, zamlarla birlikte dağıtım şirketlerine 2022 itibarıyla elektriğin kilovat saatini 31.86 kuruştan satarken, halka gelen enerji bedeli 134.89 kuruş. Yani enerji şirketleri tarafından kamu fiyatının üzerine 4.23 kat ücret konuyor. Yani, enerji kamu hizmeti olarak sunulsa 100 TL’lik fatura 25 TL’ye düşecektir. Görülüyor ki ödediğimiz faturalar tükettiğimiz elektriğin ücreti değil; şirketler için toplanan haraçtır. Bu pahalılık ve zamlara son vermenin bir yolu var, o da enerji şirketlerinin derhal kamulaştırılması, enerji hizmetinin bir insan hakkı olarak görülerek devlet eliyle sunulmasıdır. Enerji şirketleri derhal kamulaştırılmalıdır!" (ANKA)