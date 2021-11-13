SOL Parti'den İzmir mitingi: Helalleşme değil hesaplaşma zamanı

Geçen hafta Trabzon’da düzenlenen SOL Parti'nin “Devrimci Demokratik Cumhuriyet” mitinginin ikinci ayağı İzmir’de gerçekleşti.

Bornova Cumhuriyet Meydanı’na düzenlenen mitingde SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Helalleşme” açıklamasına gönderme yaparak, “Şimdi helalleşme değil, hesaplaşma zamanıdır” dedi.

Mitingde ilk olarak konuşan SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Gizem Gül Kürekçi, "Bu memleket ancak bizlerin, bu halkın, emekçilerin örgütlü gücümüzle değişecek, bu karanlık ancak bizim yan yana gelişimizle dağılacak" dedi.

Kürekçi, "Devrimci demokratik cumhuriyet ancak böyle kurulabilir. Aydınlık yarınlardan bahsediyorsak, bu ülkeyi bataklığa sürükleyen sağ politikalarla değil, laiklik, bağımsızlık mücadelesiyle gelecek. Umut soldadır, gelecek soldadır, yaşam soldadır çağrımız soladır" ifadelerini kullandı.

'Seçimi beklersek zaten yıkılırlar diyenlerden değiliz'

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, mitingdeki konuşmasında, “Tarikatları, cemaatleri kapatacağız. Bu halkın elinden ne aldılarsa geri alacağız” dedi.

"Büyük bir kırılmaya doğru adım adım gidiyoruz" diyen İşleyen mecut krlizin bugün ortaya çıkmadığını söyledi. İşleyen şöyle konuştu:

"Bu faşist rejimin inşasına karşı meydan meydan mücadele ettik. Bu gericilikle mücadele etmek için üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getirdik. Karşımızda cumhuriyet tarihinin en zorba iktidarı var. Karşımıza çıkan tüm engellere, barikatlara karşı yıktık direndik, bombalar attılar ama biz buradayız hala. Önümüzdeki dönemin en büyük sorumluluğu, bu ülkeyi seven ilericilerin yurtseverlerin en büyük sorumluluğu bu tek adam iktidarını sona erdirmek. Hep birlikte başaracağız arkadaşlar. Buna inanın. Umut edin, hayal edin. Bu ülke bu kötülükten kurtulacak arkadaşlar. Biz, seçimi beklersek zaten yıkılırlar diyenlerden değiliz. Biz izlemeyeceğiz, biz beklemeyeceğiz"

Yeterince mücadele edildiği ve örgütlenildiği takdirde kazanılacağını ifade eden İşleyen "Ama sadece onları göndermekle sorumluluğumuzu bitmiyor arkadaşlar. 20 yılda arkalarına ABD’yi, sermayeyi alan bu gerici sağcı dalga cumhuriyeti, onun ilerici birikimlerini, emekçilerin tüm kazanımlarını iflas ettirdi" diye konuştu.

"Bugün helalleşme zamanı değil hesaplaşma zamanı diyen devrimciler kazanacak" vurgusunda bulunan İşleyen, halkın örgütlü mücadelesi olmadan devrimciler olmadan bu ülkenin bu pislikten temizlenmeyeceğinin altını çizerek "Bu ülkenin sola ihtiyacı var. Bize ihtiyacı var" dedi.

SOL Parti’nin üçüncü mitingi 21 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştirilecek.