SOL Parti'den ittifak haberine yanıt

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, bugün çıkan “HDP, TİP ve SOL Parti ittifakının kurulacağı, EMEP ve TKP'nin de katılabileceği" haberlerinin ardından Birgün'e açıklama yaptı.
“Gazeteciliğin en temel ilkesi haberin muhataplarına sorularak teyit edilmesidir” diyen İşleyen, sözlerinin devamında, “Partimizin, bize hiçbir şekilde sorulmadan bir takım vekillik hesaplarına dayalı ittifak tartışmasının içine sokulmasını yakışıksız buluyoruz” diyerek iddialara tepki gösterdi.
“Ülkenin çok ağır sorunlarla karşı karşıya olduğu böyle bir dönemde muhalefet güçlerinin ortak mücadelesine ihtiyaç olduğunun açık” olduğunu söyleyen Önder İşleyen, “Ülkemizi bu krizden çıkarma, tek adam rejimine son verme sorumluluğu hepimizin olmalı. Bunun yerine küçük hesaplar peşinde koşulmasını doğru bulmuyoruz” ifadesini kullandı.
İşleyen, sözlerine şöyle devam etti: