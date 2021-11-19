SOL Parti'den ittifak haberine yanıt

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, bugün çıkan “HDP, TİP ve SOL Parti ittifakının kurulacağı, EMEP ve TKP'nin de katılabileceği" haberlerinin ardından Birgün'e açıklama yaptı.

“Gazeteciliğin en temel ilkesi haberin muhataplarına sorularak teyit edilmesidir” diyen İşleyen, sözlerinin devamında, “Partimizin, bize hiçbir şekilde sorulmadan bir takım vekillik hesaplarına dayalı ittifak tartışmasının içine sokulmasını yakışıksız buluyoruz” diyerek iddialara tepki gösterdi.

“Ülkenin çok ağır sorunlarla karşı karşıya olduğu böyle bir dönemde muhalefet güçlerinin ortak mücadelesine ihtiyaç olduğunun açık” olduğunu söyleyen Önder İşleyen, “Ülkemizi bu krizden çıkarma, tek adam rejimine son verme sorumluluğu hepimizin olmalı. Bunun yerine küçük hesaplar peşinde koşulmasını doğru bulmuyoruz” ifadesini kullandı.

İşleyen, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz, tüm muhalefet güçleriyle dayanışma içinde olmakla birlikte sosyalist güçler arasındaki özel bir ilişkiye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda EMEP’le TKP ile ve TKH ile yürüttüğümüz görüşmeler devam ediyor. Ülkenin içine sürüklendiği bu karanlıktan çıkış için topluma dayatılan bir sağ seçeneğin reddedilmesi son derece önemlidir. Sosyalist solu gerici restorasyon projesine eklemek üzere, araya milletvekili olma önerileri de eklenerek yürütülen sol dizayn etme çabaları karşısında sosyalist solun güçlenmesi ülkenin geleceği açısından son derece önemlidir.

Bu ülkenin sosyalist-devrimci geleneği ve birikimi hem mevcut iktidara son verecek hem de yeni kurulacak düzenin sağ-muhafazakâr bir restorasyon süreci olmasına karşı mücadele yürütecek, bu ikili görevi başaracak güçtedir.”