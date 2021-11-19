TKP'den basında yer alan ittifak haberlerine dair açıklama

Türkiye Komünist Partisi, bugün basına yansıyan "üçüncü ittifak" haberlerine dair bir açıklama yaptı.

Söz konusu açıklamada, “HDP, Sol Parti ve TİP’in bir ittifakta anlaştığı, EMEP ve TKP’nin de bu ittifaka dahil olabileceği” şeklindeki haberin gerçek dışı olduğu vurgulandı.

EMEP, Sol Parti ve TKP arasında görüşmelerin sürdüğüne ve belli bir noktaya geldiğine de işaret edilen açıklamada, "Bu üç parti bütün diğer temasların ötesinde süreci belli bir noktaya getirmiş, dürüst, açık ve samimi bir zemin yaratmışlardır. Üç parti arasında sürecin ayrıntılarına ilişkin bazı farklılıklar olduğu açık ve doğaldır. Bununla birlikte emekçi halk için bağımsız, sermaye karşıtı, anti-emperyalist, laik bir seçenek yaratılması noktasında her üç parti de kararlıdır" denilirken, "Türkiye’de bu doğrultuda bir seçeneğin oluşturulmasını üç parti sadece kendi meselesi olarak görmemektedir. Ancak TKP, EMEP ve Sol Parti’nin şu ana kadar sürdürdüğü çalışmaların toplumda ciddi bir karşılığı vardır. Bu çalışmalar daha geniş bir zemine zaman içinde taşınabilir. Ancak hiç aklımıza gelmeyen, düzen siyasetinin iç dengelerine dahil olup, milletvekili pazarlıklarının içine girmek, Türkiye’de sınıfsal karakteri belirsiz bir oluşumun içinde yer almaktır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

TKP'den bazı medya kuruluşlarında yer alan ittifak haberlerine dair açıklama

Basına ve kamuoyuna...

Çeşitli medya organlarında bir süredir “solda ittifak tartışmaları”na ilişkin haber ve söylentiler yer almaktadır. Bugün de bazı medya kuruluşları “HDP, Sol Parti ve TİP’in bir ittifakta anlaştığı, EMEP ve TKP’nin de bu ittifaka dahil olabileceği” doğrultusunda kaynağı belli olmayan bir haber yayınlamışlardır.

Bu haber gerçek dışıdır.

Türkiye’nin yakıcı sorunlarına nasıl müdahale edileceğine, emekçi halkın seçeneğinin nasıl yaratılacağına, yaklaşmakta olan seçimlerde nasıl bir tavır takınılacağına ilişkin farklı düzlemlerde çeşitli temaslar sürmektedir. Türkiye Komünist Partisi bu doğrultuda sayısız görüşme yapmış ve yapmaya devam etmektedir.

Bunlar içerisinde olgunlaşan, belli bir düzen ve anlayış birliği ile sürmekte olan EMEP, Sol Parti ve TKP arasındaki görüşmelerdir. Bu üç parti bütün diğer temasların ötesinde süreci belli bir noktaya getirmiş, dürüst, açık ve samimi bir zemin yaratmışlardır. Üç parti arasında sürecin ayrıntılarına ilişkin bazı farklılıklar olduğu açık ve doğaldır. Bununla birlikte emekçi halk için bağımsız, sermaye karşıtı, anti-emperyalist, laik bir seçenek yaratılması noktasında her üç parti de kararlıdır.

Türkiye’de bu doğrultuda bir seçeneğin oluşturulmasını üç parti sadece kendi meselesi olarak görmemektedir. Ancak TKP, EMEP ve Sol Parti’nin şu ana kadar sürdürdüğü çalışmaların toplumda ciddi bir karşılığı vardır. Bu çalışmalar daha geniş bir zemine zaman içinde taşınabilir. Ancak hiç aklımıza gelmeyen, düzen siyasetinin iç dengelerine dahil olup, milletvekili pazarlıklarının içine girmek, Türkiye’de sınıfsal karakteri belirsiz bir oluşumun içinde yer almaktır.

Bu anlamda Türkiye Komünist Partisi’nin haberlerde iddia edilen “ittifak”la bir ilgisi yoktur. Kaldı ki, haberde tarif edilen türden bir “ittifak” da kurulmuş değildir, hayal mahsulüdür.

Üç partinin yakın bir tarihte ortak bir açıklama yapabileceğini düşünüyoruz. Bizler AKP iktidarının bir an önce sonlanması ve halkımızın bir kez daha uluslararası tekellerin yarattığı seçeneklere mahkum olmaması için uğraşıyoruz.

Bu çabalarımızın kimi çevrelerde rahatsızlık yaratması ve kimi asılsız söylentilerin yayılması doğaldır. Doğal olmayan basın kuruluşlarının TKP ile ilgili bir duyum aldıklarında bunu asıl muhatabına sormamalarıdır.