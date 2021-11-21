SOL Parti’den İstanbul'da 'Devrimci Demokratik Cumhuriyet' mitingi

SOL Parti’nin başlattığı “Devrimci Demokratik Cumhuriyet İçin Mücadele” buluşmasının üçüncü mitingi İstanbul'da gerçekleştirildi.

Birgün'de yer alan habere göre, Kartal Meydanı'nda saat 13.00'te başlaması planlanan miting, Marmaray'daki arıza nedeniyle saat 14.00'e ertelendi.

'Tek adam rejimini tarihin çöplüğüne gömeceğiz'

Binlerce yurttaşın katıldığı miting, SOL Parti İstanbul İl Başkanı Leyla Üzüm Koç'un açıklamalarıyla başladı.

Koç, "Bu ülkeyi canları pahasına seven devrimciler, sosyalistler, solcular, bu ülkenin geleceğine dair söz hakkı en çok onların hakkı. Bu ülkede düzeni değiştirecek güce de sahipler, söze de sahipler. Asli görevlerimizden biri ülkenin her yerine umudu taşımaktır" dedi.

"Bu tek adam rejimini tarihin çöplüğüne gömeceğiz" diyen Koç, "Görevimiz çok önemli. Bu rejimi ne yaparlarsa yapsınlar göndereceğiz. Ancak oturarak sandık bekleyemeyiz, seçimi bekleyemeyiz. Biz öyle bir örgütleneceğiz ki onlar bu seçim kararını almak zorunda kalacaklar. Beklemeyeceğiz dostlar" ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul Projesi'ne tepki gösteren Koç, "Bugünden başlayarak Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız. Örgütleneceğiz ve asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

"AKP iktidarı geldiğinden beri günde ortalama 3 kadın katlediliyor, 3 kız kardeşimizi kaybediyoruz" diyen Koç, "Bunlar rastlantı değildir. Kadın cinayetleri politiktir. Öldürülen kadınlar isyanımızdır, bu kadınları katledenleri, onlara cesaret verenleri çok iyi tanıyoruz" ifadelerini kullandı ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasına tepki gösterdi.

Gezi Direnişi'nden bahseden Koç, "İstanbul'un göbeğinden bir parka sahip çıkmak için milyonlar özgürlük mücadelesi için sokağa döküldü. İşte o gün AKP'nin bütün dengesi bozuldu. Her konuşmalarında Gezi'ye göndermede bulundular. Uçurumun kenarındaki AKP’yi kadınlar uçuruma yuvarlayacaklar. Müjdeler olsun! AKP’nin sonunu kadınlar getirecek" dedi.

Koç, şunları kaydetti: "Üniversitelerine sahip çıkan, kayyumları reddeden Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenler var. İşçiler, emekçiler var. Validebağ Korusu için mücadele eden Validebağ Gönüllüleri var. Tozkoparan halkı var. İstanbul'un her fabrikasında, atölyesinde, hastanesinde, işyerinde mücadeleyi, umudu örgütleyenler var. Selam olsun! Mücadeleniz mücadelemizdir!"

'Eşit özgür bir memleket için buradayız'

Koç'un ardından sahneye SOL Genç’ten Yağmur Gündoğan çıktı.

Gündoğan, "Bugün Kartal Meydanı'nda yürekleri burada atan ülkenin dört bir yanındaki genç arkadaşlarımıza selam olsun. Üniversitelerde gerici eğitime teslim olmayan özerk demokratik üniversite mücadelesinde ve direnişinde olan arkadaşlarımıza selam olsun. Toprağına suyuna ağacına sahip çıkan arkadaşlarımıza selam olsun. Organize sanayi bölgesinde atölyelerde çocuk yaşta emeği ve yaşamı gasp edilen genç işçi arkadaşlarımıza selam olsun. Geleceğimizi karartan ve çalan istismarcı Ensarlara, TÜRGEV ve TÜGVA'lara teslim olmayanlara selam olsun. İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkan vazgeçmiyoruz diyenlere yaşamlarını savunanlara selam olsun" dedi.

Gündoğan, şöyle devam etti: "Bizler tek adam rejimine son verme yolunun örgütlü mücadeleden geçtiğini bilincinde olan gençleriz. Ülkemizin üstüne çöken bu karanlık düzene karşı hakları için mücadele eden sokakları dolduran gençleriz. Bu tek adam rejimine asla teslim olmayacağız. Bugün eşit özgür bir memleket için buradayız. Bugün insanca bir yaşam istiyoruz demek için buradayız. Laik demokratik bilimsel eğitimi haykırmak için buradayız. Bu ülkenin bütün gençlerini devrimci demokratik cumhuriyeti kurma mücadelesine çağırıyor ve bu mücadelede SOL’da birleşmeye davet ediyoruz."

Gündoğan'ın açıklamalarının ardından sahneye müzisyenler Ozan Çoban, Güneş Demir ve İlke Kızmaz çıktı.

Önder İşleyen: Memleketi geri alacağız

Konserin ardından SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen sahneye çıktı.

Önder İşleyen'in açıklamaları şöyle:

"Trabzon’da esen yelin, Bornova’da yükselen güneşin selamıyla merhaba! Bu meydandan, umudun ve cesaretin meydanından tüm memlekete merhaba. Üreten memlekete merhaba. Kuracağımız güzel geleceğe yeni başlangıçlara merhaba! Onlara, bağımsızlık için, devrim için, sosyalizm için düşenlere merhaba! Onlar kalbimizin parçaları, onlar gözlerimizden fışkıran yaş, onlar onurdur, onlar gururdur, onlar geleceğimizdir. Onlar bu memleketin geleceğidir. Selam olsun Deniz'lere, Mahir'lere, İbrahim'lere, Fikri Sönmez'lere. Selam olsun önderlerimize!

İnanın arkadaşlar. Umut edin, hayal edin, biz başaracağız! Bu memleketi bu kötülükten kurtaracağız. Bu memleketi devrimciliğimizin olanca güzelliğiyle yeniden kuracağız. Yoksul halkımız inanın, bu ülkenin devrimcileri var, bu ülkenin yürekli SOLcuları var.

Ülke büyük bir çöküşte. İktidarın bu ülkeye yaptığı kötülükleri anlatmak için dahi bir dakika zamanımız yok. Her gün gıdaya, akaryakıta yaptıkları zam burada. Açlık kıtlık burada. 21. yüzyılda bu ülkeye açlığın, yokluğun, evsizliğin, ne olduğunu gösterdi bunlar. Bu ülkenin başına bir dakika daha durmamaları gerek. Buradan sesleniyoruz. Ey Erdoğan istifa et! Çekilin! Bu ülkenin önünü açın. Yalınınızı alın, çetelerinizi alın, tarikatlarınızı toplayın. Artık çekin gidin!

Ama biliyoruz ki biz git deyince gitmeyecekler. Biliyoruz ki seçim rica edince seçimle gitmeyecekler. Artık onları bu ülkenin başından göndermek toplumsal örgütlü bir mücadeleyle mümkün. O yüzden bütün muhalefete Türkiye’nin emek güçlerine, ilerici örgütlü güçlerine çağrımızdır. Omuz omza verelim. Örgütlü mücadeleyi meydan meydan örgütleyelim. Bu ülkenin tepesinde hile ile zorbalıkla duranları hemen gönderelim.

Bu ülkenin 20 yıllık zorbalığa teslim olmamış yürekli insanları bunu başaracak. Bu iktidar bu ülkeye yapmadık kötülüğü bırakmadı. Kendi karanlık rejimlerini kabul ettirmek için her türlü zorbalığı yaptılar. Bugüne kadar teslim olduk mu? Boyun eğdik mi? O zaman şimdi bir başka şeyi yapacağız. Bu zaferi hep birlikte kazanacağız. Biz bu mücadelede bugüne kadar üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdik. Bu memlekete, geleceğimize karşı sorumluluğumuzu bilerek mücadele ettik. 2010 referandumuna HAYIR diyerek başlattığımız mücadelede, bu ülkenin gericiliğe teslim olmasına karşı mücadele ettik. Şimdi buradan bir kez daha söz veriyoruz. Bu ülkeyi bu kötülükten kurtarmak için SOL Parti üzerine düşeni yapmaya devam edecek. Biz ne istiyoruz çünkü biliyor musunuz? Biz memleketi istiyoruz. Biz memleketi geri istiyoruz. Biz memleketimizi geri alacağız.

Buradan bütün muhalefete bir sorumluluk çağrısı yapmak zorundayız. Bu iktidar için yeterince beklersek, nasıl olsa gidecekler diyen bir anlayışla bu kötülüğü yenemeyiz. Her bir saniye bu ülkenin tepesinde nasıl kalırım diye düşünen bir iktidarla karşı karşıya olduğumuzun bilincinde olmak zorundayız. Bu yüzden muhalefete sesleniyoruz; yarın nerede olacağınızın hesabını bırakın. Bu memleketin emekçilerinin çıkarını esas alan bir mücadeleyi hep birlikte sürdürelim. Bu yürüyüşler memleketin yeni bir doğumuna gidecek yürüyüşlerdir. Asla bu ülkeyi onlara teslim etmeyeceğiz.

Bu ülkede din bezirganlarının bu ülke emekçilerini soyup soğana çevirip kurdukları cenneti biz dağıtacağız. Devlette tarikat olmaz. Diyanet milyarlar içinde, lüks şatafat içinde, halkın ne yiyip ne içtiğine karışan diyanet olmaz. Bu ülkeyi laikliğe kavuşturacak mücadeleyi biz kazanacağız arkadaşlar.

Bugüne kadar birileri altıncı filonun önünde secdeye yatarken, o filoyu denize döken devrimciler bağımsızlığı savundu. Bu ülke topraklarından NATO’yu kovduğumuz bir geleceği ancak sol verebilir.

Şimdi hep birlikte bir selam göndereceğiz. Bu ülkenin kampüsünde fabrikasında mahallesinde aklı kalbi bizimle olan herkese bir selam göndereceğiz. Bizi izleyen yüreği biizmle olan tüm dostlarımıza birlikte yürüme çağrısı yapıyoruz. Gelin arkadaşlar. Bu ülkede solu sosyalizmi birlikte savunalım. Solun bu yıldızlı bu umutlu bu güneşli yürüyüşüne katılın. Omuz omuza yürüyelim birlikte yürüyelim.

Ey sevdalı düş, fabrikalar, tarlalar, kampüsler bizi bekliyor. SOL geliyor. Biz geliyoruz. Bu memleketi değiştirmek için geliyoruz. Bağımsızlık için geliyoruz. Laiklik için, sosyalizm için geliyoruz.

Son sözümüz şu. Söz veriyoruz. Bugün yeni bir başlangıç. Bu miting bizim umutlu yürüyüşümüzde yeni bir başlangıç. Şimdi sokak sokak mahalle mahalle mücadeleye var mıyız? O zaman yolumuz açık olsun. Tek yol sol! Tek yol devrim!"

İşleyen'in konuşmasının ardından Moğollar sahneye çıktı.