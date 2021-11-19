EMEP, SOL Parti ve TKP'den ittifak haberlerine ilişkin açıklamalar

Bugün basına yansıyan "HDP, TİP ve SOL Parti ittifakının kurulacağı, EMEP ve TKP'nin de katılabileceği" haberlerinin ardından EMEP, SOL Parti ve TKP'den açıklama geldi.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, ittifak haberlerine yanıt verirken, "Bugün medyada yer alan spekülatif haberlerin aslı da gerekliliği de yoktur. Gerekli olan Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı dışında 3’üncü seçeneğin (halk ittifakı) yaratılmasıdır. Ki EMEP olarak bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Önemli not: Haber özneler aranarak yapılır!" ifadesini kullandı.

'Küçük hesaplar peşinde koşulmasını doğru bulmuyoruz'

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen de "Gazeteciliğin en temel ilkesi haberin muhataplarına sorularak teyit edilmesidir" derken, "Partimizin, bize hiçbir şekilde sorulmadan bir takım vekillik hesaplarına dayalı ittifak tartışmasının içine sokulmasını yakışıksız buluyoruz" diyerek iddialara tepki gösterdi.

İşleyen, "Ülkemizi bu krizden çıkarma, tek adam rejimine son verme sorumluluğu hepimizin olmalı. Bunun yerine küçük hesaplar peşinde koşulmasını doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

'Üç partinin yakın bir tarihte ortak bir açıklama yapabileceğini düşünüyoruz'

Türkiye Komünist Partisi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada da "Bu haber gerçek dışıdır" denilerek, emekçi halk için bağımsız bir seçeneğin yaratılacağına vurgu yapıldı. Açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Türkiye’nin yakıcı sorunlarına nasıl müdahale edileceğine, emekçi halkın seçeneğinin nasıl yaratılacağına, yaklaşmakta olan seçimlerde nasıl bir tavır takınılacağına ilişkin farklı düzlemlerde çeşitli temaslar sürmektedir. Türkiye Komünist Partisi bu doğrultuda sayısız görüşme yapmış ve yapmaya devam etmektedir.

Bunlar içerisinde olgunlaşan, belli bir düzen ve anlayış birliği ile sürmekte olan EMEP, Sol Parti ve TKP arasındaki görüşmelerdir. Bu üç parti bütün diğer temasların ötesinde süreci belli bir noktaya getirmiş, dürüst, açık ve samimi bir zemin yaratmışlardır. Üç parti arasında sürecin ayrıntılarına ilişkin bazı farklılıklar olduğu açık ve doğaldır. Bununla birlikte emekçi halk için bağımsız, sermaye karşıtı, anti-emperyalist, laik bir seçenek yaratılması noktasında her üç parti de kararlıdır.

Türkiye’de bu doğrultuda bir seçeneğin oluşturulmasını üç parti sadece kendi meselesi olarak görmemektedir. Ancak TKP, EMEP ve Sol Parti’nin şu ana kadar sürdürdüğü çalışmaların toplumda ciddi bir karşılığı vardır. Bu çalışmalar daha geniş bir zemine zaman içinde taşınabilir. Ancak hiç aklımıza gelmeyen, düzen siyasetinin iç dengelerine dahil olup, milletvekili pazarlıklarının içine girmek, Türkiye’de sınıfsal karakteri belirsiz bir oluşumun içinde yer almaktır.

Bu anlamda Türkiye Komünist Partisi’nin haberlerde iddia edilen “ittifak”la bir ilgisi yoktur. Kaldı ki, haberde tarif edilen türden bir “ittifak” da kurulmuş değildir, hayal mahsulüdür.

Üç partinin yakın bir tarihte ortak bir açıklama yapabileceğini düşünüyoruz. Bizler AKP iktidarının bir an önce sonlanması ve halkımızın bir kez daha uluslararası tekellerin yarattığı seçeneklere mahkum olmaması için uğraşıyoruz.

Bu çabalarımızın kimi çevrelerde rahatsızlık yaratması ve kimi asılsız söylentilerin yayılması doğaldır. Doğal olmayan basın kuruluşlarının TKP ile ilgili bir duyum aldıklarında bunu asıl muhatabına sormamalarıdır."