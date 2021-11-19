EMEP, SOL Parti ve TKP'den ittifak haberlerine ilişkin açıklamalar

Bugün basına yansıyan "HDP, TİP ve SOL Parti ittifakının kurulacağı, EMEP ve TKP'nin de katılabileceği" haberlerinin ardından EMEP, SOL Parti ve TKP'den açıklama geldi.
Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, ittifak haberlerine yanıt verirken, "Bugün medyada yer alan spekülatif haberlerin aslı da gerekliliği de yoktur. Gerekli olan Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı dışında 3’üncü seçeneğin (halk ittifakı) yaratılmasıdır. Ki EMEP olarak bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Önemli not: Haber özneler aranarak yapılır!" ifadesini kullandı.
'Küçük hesaplar peşinde koşulmasını doğru bulmuyoruz'
SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen de "Gazeteciliğin en temel ilkesi haberin muhataplarına sorularak teyit edilmesidir" derken, "Partimizin, bize hiçbir şekilde sorulmadan bir takım vekillik hesaplarına dayalı ittifak tartışmasının içine sokulmasını yakışıksız buluyoruz" diyerek iddialara tepki gösterdi.
İşleyen, "Ülkemizi bu krizden çıkarma, tek adam rejimine son verme sorumluluğu hepimizin olmalı. Bunun yerine küçük hesaplar peşinde koşulmasını doğru bulmuyoruz" diye konuştu.
'Üç partinin yakın bir tarihte ortak bir açıklama yapabileceğini düşünüyoruz'
Türkiye Komünist Partisi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada da "Bu haber gerçek dışıdır" denilerek, emekçi halk için bağımsız bir seçeneğin yaratılacağına vurgu yapıldı. Açıklamanın bir bölümü şöyle: