SOL Parti'den 3 kentte 'Devrimci Demokratik Cumhuriyet' mitingleri

SOL Parti Trabzon, İzmir ve İstanbul'da "Devrim Demokratik Cumhuriyet" mitingleri düzenleyeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada "Türkiye'nin geleceğine sahip çıkan ilericiler, yurtseverler, emekçi halkımız SOL’da buluşalım. 7 Kasım’da Trabzon’da, 13 Kasım’da İzmir’de, 21 Kasım’da İstanbul’da gerçekleştireceğimiz DEVRİMCİ DEMOKRATİK CUMHURİYET mitinglerinde omuz omuza verelim" denildi.

SOL Parti'nin "Haramilerin saltanatına son. Devrimci Demokratik Cumhuriyet için mücadeleye" başlığıyla yaptığı açıklamada "AKP-MHP bloku hızlı bir çöküşe doğru ilerliyor. Toplumsal desteğini kaybeden ve kendisini iktidara taşıyan dış güçler için kullanım ömrü tamamlanan Erdoğan, şimdi kendi bekasının derdine düşmüş durumda. Bahçeli’den başka dayanağı kalmamış bu çürümüş rejim, halka her tür kötülüğü yaparak bir avuç yağmacı haraminin iktidarını sürdürme gayreti içinde. Ortalığa saçılan rezillikleriyle tel tel dökülen tek adam rejimi artık geride kalmaya mahkumdur" denildi.

Düzen muhalefetinin ise "güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş" sınırını aşmayan bir programda anlaştığı ifade edilen açıklamada "Halbuki, anayasal düzenlemeden ibaret basit bir restorasyonla ülkenin içine sürüklendiği krizden çıkmasının mümkün olmadığı açıktır" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyalist SOL'un, laikliğe sahip çıkmanın önemini görmezden gelen, anti-emperyalist bir mücadele eksenine sahip olmayan ve emekçi halkın küresel sermayeye bağımlı sömürü düzeninden kaynaklanan geçim sorunlarına çözüm içermeyen bir restorasyon programı etrafında birleşmesinin doğru olmadığı açıktır. Bugün düzen muhalefetinin, siyaseti bir tür iletişim oyununa ve gösteriye dönüştürdüğü burjuva siyaset düzlemi dışında halkın örgütlü mücadelesini geliştirmeye kararlı devrimci, kurucu bir SOL siyaset ülkenin en yakıcı ihtiyaçlarından birisi olarak öne çıkmaktadır."