SOL Parti Hatay'da yürüdü: 'Hesap verecekler!'

SOL Parti, 11 kentte büyük yıkıma neden olan depremlerin 75’inci gününde “Hatay'ı Yeniden Kuralım” sloganıyla bir yürüyüş düzenledi. Partililer ve yurttaşlar, Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan Dayanışma Gönüllüleri Koordinasyon Merkezi’nden Sevgi Parkı'na yürüdü.

Yürüyüşte sık sık "Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok!" sloganı atıldı. Depremde yaşamını yitirenler anısına Asi Nehri'ne karanfiller ve defne yaprakları bırakıldı.

'Asi Nehri'ne düşen karanfile sözümüz var'

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, yürüyüşün sonunda yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Hatay’ın burada bir kalbi var, o kalbi yaratanlar var, enkazın altından kalkıp Hatay’ı ayağa kaldıracağız diyen arkadaşlarımız var. Bu ülkenin dört bir yanından gelip buraya can olmak için koşan kardeşlerimiz var burada. Birbirine tutunan birbirine sarılan bir avuç haraminin karşısına dikilen insanlar var burada. Hatay yeniden ayağa kalkacak, bu memleket yeniden ayağa kalkacak çünkü bu ülkenin devrimcileri var. Onların paranın, rantın peşindeyken, onlar çadır satarken, onların tarikatları çocuk kaçırırken, onların Diyanet’i burada enkaz altında sela okuturken, buraya can olmaya koşan insanlar işte onlar bu ülkeyi yeniden kuracak. Asi Nehri'ne düşen karanfile sözümüz var, bu topraklara damlayan göz yaşlarına sözümüz var, kaybettiklerimize sözümüz var. Bundan sonra bu memleketi ayağa kaldırana kadar mücadele edeceğiz. Hesaplaşacağız, ne zaman biliyor musunuz? Hep birlikte bu haramileri 14 Mayıs’ta sandığa gömeceğiz, göndereceğiz onları. Şunu bilsinler; onlar bu memlekete yaptıkları kötülüklerin hesabını bir bir verecekler. Hesap soracağız.” (ANKA)