Bahçeli'den depremzedelere: Cumhur İttifakı’nı yarıda bırakamazsınız

Gaziantep'te köy evlerinin anahtar teslim törenine katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs seçimlerinde gerçekleşecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerini Selçuklu Devleti'nin bayrağında yer alan çift başlı kartala benzeterek, "Daha büyük yürüyüşü başlatmak için çift başlı kartalı harekete geçirmelisiniz" dedi.
Meclis'te sayısal çoğunluğu ele geçirmenin önemine değinen Bahçeli, depremin yaralarını sardıklarını öne sürerek depremzedelerden Cumhur İttifakı'nı 'yarıda bırakmamalarını' istedi.
Bahçeli'nin konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:
- Siz, böyle bir asrın felaketinde milletimizi tekrar ayağa kaldıran, moralini yükselten, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılayan, gelecek Türkiye’sinin güler yüzlü olmasına bugünden temeller atan bir Cumhur İttifakı’nı yarıda bırakamazsınız, estirdiği rüzgarı durduramazsınız.
- Yani 14 Mayıs’ta Recep Tayyip Erdoğan, açık ara bir farkla Cumhurbaşkanı olmalıdır. Bu farklılıkla beraber Meclis’te her türlü reformu sürdürebilecek bir sayısal çoğunluğu da beraberinde getirmelidir.
- Birisi cumhurbaşkanı, birisi Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. O sebepten dolayı 387 günden beri aday belirleyemeyen, aday belirlendikten sonra da yalan yanlış seyahatlerle milleti aldatan, bu ülkeye vereceği hiçbir şeyi olmayana, 2 ay 16 günde nelerin yapıldığını, nasıl gördüğünüzü her gelene anlatın.