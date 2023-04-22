Bahçeli'den depremzedelere: Cumhur İttifakı’nı yarıda bırakamazsınız

Gaziantep'te köy evlerinin anahtar teslim törenine katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs seçimlerinde gerçekleşecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerini Selçuklu Devleti'nin bayrağında yer alan çift başlı kartala benzeterek, "Daha büyük yürüyüşü başlatmak için çift başlı kartalı harekete geçirmelisiniz" dedi.

Meclis'te sayısal çoğunluğu ele geçirmenin önemine değinen Bahçeli, depremin yaralarını sardıklarını öne sürerek depremzedelerden Cumhur İttifakı'nı 'yarıda bırakmamalarını' istedi.

Bahçeli'nin konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle: