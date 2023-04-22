Erdoğan: Et-süt fiyatlarındaki artışa çözüm getiriyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Antep ve Maraş'ta inşa edilen köy evlerinin teslim törenine katıldı.
Afet konutlarına ilişkin son verileri paylaşan Erdoğan, et ve süt fiyatlarındaki artışa yönelik tedbirler alacaklarını duyurdu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Bugün çiftçilerimize 10 yeni müjde veriyoruz. İlk olarak bugün burada ahırı, köy konağı, camisi ve peyzajıyla akıllı köy evleri örneklerini milletimizin takdirine sunuyoruz. Bu projeyle gelişmiş altyapısı, yenilenebilir enerjisi, sıfır atık uygulaması, sürü yönetim sistemi ve pek çok özellikleriyle yeni bir model ortaya koyuyoruz.
- Afet alanlarındaki köy evlerindeki çiftçilere Ziraat Bankası vasıtasıyla sıfır faizli hayvancılık kredileri verecek, hayvan, yem alımlarını destekleyeceğiz.
- (Deprem konutları) Şu ana kadar 105 binin üzerinde konutun yapım sürecini başlattık. Bunların yarıya yakınının temelini attık.
- (Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası)Bir kısmı yerinde bir kısmı rezerv alanlardaki çalışmayla 5 yılda İstanbul'da riskli bina bırakmamayı amaçlıyoruz.
- Et-süt fiyatlarının izahı olmayan seviyelere çıkmasına yol açan sıkıntıya çözüm getiriyoruz. 50 baş üzeri büyükbaş ari damızlık üretimine teşvik vereceğiz.
- Bunlar LGBT'ci. 14 Mayıs, LGBT'cilere, kadına şiddetin yanında olanlara ders verme niteliğinde olacaktır.