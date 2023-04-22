Erdoğan, Nebati'yi aradı: Mersin'i inşallah hallaç pamuğu gibi atmanız lazım

AKP Mersin İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Telefondan teşkilat üyelerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, oradaki vatandaşlarla da bayramlaşacaklarını söyledi.

'Hallaç pamuğu gibi atmanız lazım'

Seçimlerde Mersin'den destek beklediklerini ifade eden Erdoğan, "İnşallah bu defa çok daha farklı bir neticeyi Mersinli kardeşlerimizden bekliyoruz. Onun için şurada üç hafta kaldı. Büyük bir gayretle Mersin'i inşallah hallaç pamuğu gibi atmanız lazım. Durmak yok, yola devam" diye konuştu.