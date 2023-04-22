Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Aile Destek Sigortası'nı anlattı

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video yayımladı.

Kılıçdaroğlu, "Neyse biz işimize dönelim. Ev Hanımları’na Aile Destek Sigortalarını öderken, faiz hassasiyeti olanlara, Katılım Bankası seçeneği vereceğiz. Katılım altın hesapları açtıracağız ve ödeme bu hesaplara yapılacak. Gençler bunu annelerinize anlatmamız için yardımınızı rica ediyorum" notuyla paylaştığı videoda, Aile Destek Sigortası detaylarını anlattı.