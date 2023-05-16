SOL Parti de itiraz süresinin uzatılması için YSK'ye başvurdu

Sosyalist Güç Birliği bileşenleri SOL Parti ve TKP, itiraz süresinin uzatılması için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuracaklarını açıkladı.

SOL Parti’den yapılan açıklamada, “Ortaya çıkan usulsüzlükler göstermiştir ki pek çok sandıkta iktidar yine hileye başvurmuştur. İtiraz süresinin uzatılması için YSK'ye başvurumuzu yapıyoruz” denildi.

Ortaya çıkan usulsüzlükler göstermiştir ki pek çok sandıkta iktidar yine hileye başvurmuştur. İtiraz süresinin uzatılması için YSK'ya başvurumuzu yapıyoruz. — SOL Parti (@solpartibilgi) May 16, 2023

YSK'ye itirazda bulunan TKP de şu açıklamayı yapmıştı:

“YSK’nin açıkladığı oy sonuçlarına itiraz süresi oldukça kısıtlı. Kaydırmaların ve hatalı girişlerin sayısı bu itiraz süresi içinde ele alınabilecek sayının çok ötesinde. Bu sürenin uzatılması için YSK’ye başvuruyoruz. #14mayis2023”