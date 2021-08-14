soL Mikrofon'da bu hafta halka Türkiye'ye kontrolsüz göçün sorumlusu soruldu: Sınırları kontrol etmeyerek, göçmenleri pazarlık konusu yapanlar mı? Yoksa göçmenler mi?
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL Mikrofon'da bu hafta: Türkiye'ye kontrolsüz göçün sorumlusu kim?
'Türkiye'ye kontrolsüz göçün sorumlusu kim? Sınırları kontrol etmeyerek, göçmenleri pazarlık konusu yapanlar mı? Yoksa göçmenler mi?'
Haber Merkezi
soL Mikrofon'da bu hafta halka Türkiye'ye kontrolsüz göçün sorumlusu soruldu: Sınırları kontrol etmeyerek, göçmenleri pazarlık konusu yapanlar mı? Yoksa göçmenler mi?