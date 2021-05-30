soL hatırlatıyor: Suriye'ye giden silahların gerçek hikayesi...

soL, Suriye'ye saldırının başladığı günden bu yana AKP iktidarının bölgedeki cihatçılara desteğine ilişkin birçok haber hazırladı.

Bu haberlerden bir bölümü de Suriye halkına karşı cihatçıların kullandığı silahlar oldu.

Bugün Peker'in SADAT detayı üzerinden değindiği ve büyük hikayeden uzak durduğu bu silah desteğine ilişkin soL'da yıllarca onlarca habere yer vermiştik.

AKP bu silah desteğini hep reddetti ancak bu desteği sürdürmeye de devam etti.

Şimdi sadece 2012 yılına, Suriye'ye saldırıların çok yoğun olarak sürdüğü o yıla gidip, soL'da yer verdiğimiz sadece bazı haberlere dair hatırlatmada bulunmak istiyoruz...

9 Mart 2012

Suriye'den önemli iddia: 'Silahlar Türkiye'den geliyor'

Suriye devlet ajansı SANA'nın haberine göre, Türkiye sınırındaki Rakka kırsalının Tal Abyad bölgesinde ele geçirilen silah ve mühimmata yetkililer tarafından el konulurken, kaçırılan silahların Türkiye sınırından girdiği iddia edildi.

Operasyonda 105 pompalı tüfekle 26 Magnum tüfek ele geçirilirken, kaçakçılar da yakalandı.

23.06.2012

Suriyeli muhaliflere silah tedariki için Türkiye'de komuta merkezi kuruldu!

The Guardian'ın haberine göre, Suudi Arabistan Suriye ordusundan kaçışları artırmak için Özgür Suriye Ordusu militanlarına maaş bağlamaya hazırlanıyor.

Ancak daha önemli iddialardan bir tanesi, Türkiye'nin İstanbul'da kurulan ve silah alış-verişini koordine eden bir komuta merkezinin kurulmasına izin vermesi. Guardian, merkezin, çoğunluğu Suriye uyruklulardan oluşan 22 kişi tarafından oluşturulduğunu belirtiyor.

Guardian'ın anlatımına göre, kendi muhabirleri Türkiye sınırının yakınındaki Altima'da gerçekleştirilen bir alışverişe şahit oldu. Altima'daki bir karakola gelen ve üzerlerinde Körfez ülkelerinde giyilen kıyafetlere benzeyen giysiler olan 5 kişi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden getirilen 50 kutu tüfek ve mühimmat ile tıbbi malzemelerin teslim edildiğine şahit oldu.

Muhabirler, teslimatı yapan kişilere karşı yerel Özgür Suriye Ordusu liderlerinin oldukça saygılı olduğunu belirtirken, yanlarında yüklü miktarda para bulunduğunu söyledi.

16 Temmuz 2012

Hatay silah pazarına döndü!

Los Angeles Times gazetesinden Patrick J. Donnell Türkiye sınırındaki Suriyeli muhaliflerle görüştü. Özellikle Hatay bölgesinin muhaliflerin lojistik üssüne dönüştüğünü yazan Donnell, kentin silah pazarı ve yaralanan muhalifler için tedavi merkezi olarak da kullanıldığını yazdı.

5 Eylül 2012

Robert Fisk: 'Halep'e silahlar Türkiye'den geliyor!'

Independent gazetesinin deneyimli Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, Suriye'de cihatçılara giden silahların Türkiye'den gittiğini açıklamış, Türkiye'den giden desteğin sadece silah da olmadığına işaret etmişti.

5 Eylül 2012

İslamcı Kontrgerilla Savunma ve Danışmanlık şirketi kurdu

Şirket Suriyeli muhaliflerin silahlandırılması, eğitilmesi ve finansmanı konusunda önemli roller üstlendi. Şirketin Suriyeli muhaliflerle ilişkisi hakkındaki iddialar şöyle:

Para aktarma: Körfezden gelen dolarlar, Türkiye’de çeşitli kuruluşların örtülü ödeneğinden ayrılan paraların bir kısmı Suriye muhalefetine ASDER/SADAT tarafından ulaştırılıyor.

Askeri eğitim: Özellikle gayri nizami harp (gerilla harekatı, sokak savaşı, sabotaj, suikast, keskin nişancılık vs.) eğitimi veriliyor. Bu, kendi internet sitelerinde açıkça yazıyor.

Silah tedariki ve sevki: Her türlü silah tedariki, bunların eğitimi ve mahalline sevki. Bu da internet sitelerinde verdikleri “hizmet”ler arasında sayılıyor.

27 Eylül 2012

ÖSO askerleri: ‘Türk istihbaratıyla koordinasyon içinde savaşıyoruz’

Herkesin bildiği bir başka sır daha var. Onu da Halep’teki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerlerinin liderlerinden bir tanesi açıklıyor. Silahları Suudi Arabistanlı farklı kaynaklar tarafından, Lübnanlı bir siyasetçi vasıtasıyla İstanbul’da verilen parayla aldıklarını açıklıyor. Ardından “Her şey Türk istihbaratının koordinasyonu altında gerçekleşiyor” diyor. Halep’e silah sevkiyatı Türk istihbaratının koordinasyonunda yapılıyor. Zaten bu kadar çok devletin içinde olduğu bir organizasyonun tamamen devlet dışı aktörler tarafından gerçekleştirildiği söylenseydi buna kargalar gülerdi. Bunları söyleyen ÖSO komutanının adı haberde, kimliği deşifre olmasın diye, Ebu Muhammed olarak veriliyor.

12 Ekim 2012

Ambulanslar da Suriye’ye silah taşıyor

Türkiye’nin Suriye konusundaki politikalarının en ciddi ayağını, Suriyeli muhaliflere yönelik lojistik ve askeri yardım oluşturuyor. AKP hükümeti, Türkiye sınırları içerisinde kurduğu birçok kampı Suriyeli muhaliflerin kullanımına sokmakla kalmamış, söz konusu kampları da her tür denetimden uzak tutarak muhaliflerin saldırı planlarını rahatlıkla yapabilmelerine izin vermişti. Basına yansıyan ve artık tüm kamuoyu tarafından bilinen bir gerçek de, Suriyeli muhaliflerin silahlı çatışmalardan sonra sınırı geçerek Türkiye’ye sığındıkları, hatta gündüz Türkiye’de dinlenip geceleri Suriye ordusu ile savaşmak için sınırdan geçiş yaptıkları. Sınırın iki yakası arasında mekik dokuyan ambulansların da, Suriye’ye silah taşıdığı, dönüşte ise yaralı muhalifleri Türkiye’ye getirdiği biliniyor.

2012'deki destek artarak sürdü

2012'deki bu silah desteği yıllar içinde artarak devam etti.

soL bu süreçte yine onlarca haberle bu ilişkileri deşifre etmeyi sürdürdü.

Yıllar içinde AKP'nin cihatçı çetelere verdiği destekler kendisine bağlı "düzenli" bir silahlı grup haline dönüşmüş durumda. (ÖSO-Suriye Milli Ordusu)

SADAT'ın silah desteği yeni mi?

Peker'in videosunda Suriye'ye silah göndermekle suçladığı SADAT'ın bu ve benzer faaliyetleri de uzun yıllardır biliniyor.

soL bu konuda da 2012 yılından bu yana çok sayıda habere imza atmıştı, onların bir dökümü için: