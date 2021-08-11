soL Bakış: soL TV Yangın Yerinde II

soL TV emekçileri hem yangını, dayanışma içindeki halkı ve devletin yetersizliğini belgeliyor hem de yangın söndürme faaliyetlerine destek oluyor.

Haber Merkezi

soL TV emekçileri hem yangını, dayanışma içindeki halkı ve devletin yetersizliğini belgeliyor hem de yangın söndürme faaliyetlerine destek oluyor. Bugün Marmaris Köyceğiz bölgesindeyiz... 

soL Bakış: soL TV Yangın Yerinde II

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Halk gönüllü, devlet gönülsüz: Hiçbir resmi kuruma güvenimiz kalmadı

 