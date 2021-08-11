soL TV emekçileri hem yangını, dayanışma içindeki halkı ve devletin yetersizliğini belgeliyor hem de yangın söndürme faaliyetlerine destek oluyor. Bugün Marmaris Köyceğiz bölgesindeyiz...
soL Bakış: soL TV Yangın Yerinde II
Ali Rıza Aydın
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL Bakış: soL TV Yangın Yerinde II
soL TV emekçileri hem yangını, dayanışma içindeki halkı ve devletin yetersizliğini belgeliyor hem de yangın söndürme faaliyetlerine destek oluyor.
Haber Merkezi
soL TV emekçileri hem yangını, dayanışma içindeki halkı ve devletin yetersizliğini belgeliyor hem de yangın söndürme faaliyetlerine destek oluyor. Bugün Marmaris Köyceğiz bölgesindeyiz...
soL Bakış: soL TV Yangın Yerinde II