soL Bakış bu akşam "Küller ve kundakçılar: 2 Temmuz 1993" bölümüyle izleyici karşısında.
Laik Cumhuriyete karşı şeriatçı kalkışmanın yıldönümünde 2 Temmuz Sivas Katliamı'nın dünü bugünü soL Bakış programında.
soL TV'de 21.00'den itibaren yayında:
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Handan Türkeli
soL Bakış: Sivas Katliamı'nın dünü, bugünü
soL Bakış bu akşam 'Küller ve kundakçılar: 2 Temmuz 1993' bölümüyle izleyici karşısında.
Haber Merkezi
soL Bakış bu akşam "Küller ve kundakçılar: 2 Temmuz 1993" bölümüyle izleyici karşısında.
Laik Cumhuriyete karşı şeriatçı kalkışmanın yıldönümünde 2 Temmuz Sivas Katliamı'nın dünü bugünü soL Bakış programında.
soL TV'de 21.00'den itibaren yayında: