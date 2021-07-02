soL Bakış: Sivas Katliamı'nın dünü, bugünü

soL Bakış bu akşam 'Küller ve kundakçılar: 2 Temmuz 1993' bölümüyle izleyici karşısında.

Haber Merkezi

soL Bakış bu akşam "Küller ve kundakçılar: 2 Temmuz 1993" bölümüyle izleyici karşısında. 
                                                                 
Laik Cumhuriyete karşı şeriatçı kalkışmanın yıldönümünde 2 Temmuz Sivas Katliamı'nın dünü bugünü soL Bakış programında.

soL TV'de 21.00'den itibaren yayında: 

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