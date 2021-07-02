Mezuniyet töreninde 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır' ve 'UnutMADIMAKaklımda' tişörtlerine müdahale

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bugün yapılan mezuniyet törenine “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” ve "UnutMADIMAKlımda" yazılı tişörtler giyen öğrencilere özel güvenlik birimleri (ÖGB) müdahale etti.

ÖGB'nin salondan çıkarmak istediği öğrenciler daha sonra salona yeniden alındı.

Törene katılan öğrenciler ÖGB'nin arkadaşlarına yönelik saldırısını ve okul yönetiminin sessiz kalmasını alkışlarla protesto etti.

TTB Tıp Öğrencileri Kolu: Üniversite yönetiminin bu tavrını kabul etmiyoruz

Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu (TTB-TÖK) tarafından yapılan açıklamada, “Bugün KOÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında arkadaşlarımız tarihin 2 Temmuz olmasından dolayı hem Madımak Katliamını anmak hem İstanbul Sözleşme iptalini protesto etmek amacıyla 'İstanbul sözleşmesi yaşatır' 'unutMADIMAKlımda' yazılı tişörtlerle çıkmak istediler. Ancak üniversite güvenliği müdahale etti. Rektör ise bu durumu yalnızca oturduğu yerden izledi" denildi.

Açıklamada "Güvenliklerle arkadaşlarımız arasında çıkan arbedede güvenlik bir arkadaşımızı almaya çalışırken kimi hocalarımızın müdahalesi sonucu arkadaşlarımız içeri alındılar. Daha sonra arkadaşımız açıklamasını yapmak isterken saldırılar tekrar başladı. Törene gelen ailelere de müdahale sonucu arkadaşlarımızın aileleri hâlâ dışarıda tutuluyor! İstanbul Sözleşmesini savunmak ve Madımak'ta katledilen canları anmak sorumluluğumuz ve hakkımızdır. Üniversite yönetiminin bu tavrını kabul etmiyoruz!" ifadelerine yer verildi.

Bugün KOÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında arkadaşlarımız tarihin 2 Temmuz olmasından dolayı hem Madımak Katliamını anmak hem İstanbul Sözleşme iptalini protesto etmek amacıyla 'İstanbul sözleşmesi yaşatır' 'unutMADIMAKlımda' yazılı tişörtlerle çıkmak istediler + pic.twitter.com/y09VtayDAM — Tıp Öğrencileri Kolu (@ttbtok) July 2, 2021

Siyasihaber'in haberine göre ÖGB tarafından darp edilen Sinan Çekiç isimli öğrenci daha sonra diplomasını almak için alkışlarla kürsüye çıktı. Burada bir konuşma yapan Çekiç, “Arkadaşlar ben bu diplomayı üniversite yönetiminden almıyorum, ben bu diplomayı Sivas'ta yakılanlar ve katledilenler için alıyorum” dedi.

SiyasiHaber'e konuşan Sinan Çekiç, “Bizler hem 2 Temmuz Madımak katliamı olması dolayısıyla hem de İstanbul Sözleşmesin feshedilmesi dolayısıyla tişörtler bastırıp bu iki günü anmak ve protesto etmek istedik” dedi. Tişörtleri giydikleri için üniversite güvenliğinin saldırısına maruz kaldıklarını anlatan Çekiç, üniversite yönetiminin bu saldırıyı izlediğini belirtti.

Ailelerinin dahi alınmadığı mezuniyet töreninde 50'ye yakın güvenlik görevlisinin ve sivil polislerin olduğunu söyleyen Çekiç, “Biz bu aklı Boğaziçi Üniversitesi'nden tanıyoruz biz bu aklı ODTÜ'den tanıyoruz. Lakin bu aklın karşısında yenilmeyeceğimizi bir kez daha söylüyoruz. İnsanlık ve özgürlük mücadelesi kesinlikle kazanacak" dedi.