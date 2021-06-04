soL Bakış: İzmir depremi yaşandı fakat bitti mi?

soL Bakış İzmir'de yaşanan depremin 7 ay sonrasını yetkililerin ve depremzedelerin görüşleriyle ele alıyor.

Haber Merkezi

soL Bakış bu hafta 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de yaşanan depremin 7 ay sonrasını yetkililerin ve depremzedelerin görüşleri ile mercek altına alıyor.

soL TV'de yayında:

Haber

Depremde hasar alan ASM'de sağlık hizmeti devam ediyor!