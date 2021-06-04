soL Bakış bu hafta 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de yaşanan depremin 7 ay sonrasını yetkililerin ve depremzedelerin görüşleri ile mercek altına alıyor.
soL TV'de yayında:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL Bakış: İzmir depremi yaşandı fakat bitti mi?
soL Bakış İzmir'de yaşanan depremin 7 ay sonrasını yetkililerin ve depremzedelerin görüşleriyle ele alıyor.
Haber Merkezi
soL Bakış bu hafta 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de yaşanan depremin 7 ay sonrasını yetkililerin ve depremzedelerin görüşleri ile mercek altına alıyor.
soL TV'de yayında: