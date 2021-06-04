Depremde hasar alan ASM'de sağlık hizmeti devam ediyor!

İzmir Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde 7 bina yıkılırken 179’u ağır olmak üzere yüzlerce bina hasar gördü.

Adalet Mahallesi’nde bulunan ve 4 bloktan oluşan Yanıker Sitesi’ndeki apartmanlar da ağır hasar alan binalar arasında yer aldı. CHP İzmir Milletvekili ve Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Avukat Sevda Erdan Kılıç, 112 daireden oluşan Yanıker Sitesi'nin binaların yıkılma riskine karşı tümüyle boşaltılmasına rağmen Bayraklı 4 No’lu Aile Sağlığı Merkezi'nin (ASM) depremden sonra hiçbir maddi destek alamadığı için hasarlı binada sağlık hizmeti vermeye devam ettiği açıkladı.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Kılıç, ASM’de görev yapan 3 hekimin yaklaşık 10 bin hastaya baktığını belirtti.

Kılıç, "4 bloktan oluşan sitede yalnızca bu ASM ile bir eczane kalmış, hekimler ASM’yi taşımak için bölgede yer aramış ancak sağlam binalarda fahiş kira bedelleri istenildiği için ağır hasar alan o binada hastalara bakmaya devam etmişlerdir" dedi.

'Bakanlığın bu durumdan haberi var mı?'

Sevda Erdan Kılıç'ın soruları şöyle: