Sokullu’da Rönesans: Serenad Bağcan söyleşisi yarın

Ankara Sokullu Semt Evi’nde aydınların katılımı ve dost kurumların desteğiyle “Sokullu’da Rönesans” çalışması 2022 Aralık ayı içinde başlamış ve bu çalışma doğrultusunda birçok önemli bilim insanı, sanatçı, edebiyatçı ve mimar eserlerini tanıtacak ve konferans vermişti.

TKP’nin bundan birkaç yıl önce başlattığı “Emekçilere doğru” çalışması emekçi mahallelerinde açılan semt evleri ve işçi evleri ile kendisini gösterdi. Kısa bir süre içinde Türkiye’ye yayılan 150’ye yakın semt evi ile bir toplumsal harekete dönüşmeye başladı.

Ankara Sokullu Semt Evi ise 2022 Eylül ayında açıldı. Sokullu hem kent emekçilerini hem kırsal kesimden kopup gelmiş yurttaşları kapsıyor. Kent emekçisi olmaya aday lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin de yoğun olarak oturduğu bir mahalle olduğunu ilave etmeliyiz.

Sokullu Semt Evi sadece örgütlemeye çalıştığı toplumsal doku ile değil mekânın özellikleri ile de öne çıkıyor. 200 m2 kadar olan geniş mekanıyla birçok etkinliğin gerçekleştirilmesine uygun. Şimdiden bir fotoğraf sergisine ev sahipliği yapan Semt Evi’nde amatör tiyatrolar için bir sahne inşa ediliyor.

Bu koşullarda “Sokullu’da Rönesans” çalışması başlatılıyor.

Rönesans ile özellikle 15. yüzyılda Akdeniz ticaretine dayanarak zenginleşen bir burjuva sınıfının himayesinde sanat ve bilimin yeniden doğuşuna, bir aydınlanma sıçramasına işaret ediliyor. Ancak Avrupa merkezli düşünceden kurtulabilirsek aslında dünya tarihinde birçok rönesansın yaşandığını fark ederiz. Bu aydınlanma dönemleri genellikle feodalizmden kapitalizme geçiş sürecinde kendini gösteriyor.

Ancak son yüzyıldır sermaye sınıfının gericileşmesi “Rönesans”ları işçi sınıfının sorumluluk alanına ekledi. Türkiye’de sermaye sınıfı için bugün Rönesans ancak inşaat işçilerini ve bir çatı altına girmek isteyen emekçilerin umutlarını sömüren bir inşaat firmasının ismi olabiliyor. Günümüzde bilim, sanat, mimari ve edebiyat eğer bir rönesans yaşayacaksa bu emekçi sınıfların omuzları üzerinde, onların iktidarında gerçekleşecek.

İşte şimdi, Sokullu’da emekçi sınıflara ait bir mekânda bir nüve olarak, bütün mütevazılığı ile bir rönesans denenmek isteniyor.

Bilimde, sanatta, mimaride ve edebiyatta öne çıkan insanlar eserlerini emekçilerle ve diğer aydınlara paylaşacaklar, konferanslar verecekler. Müzelere ve kente farklı bir bakış ile bakılacak. Genç sanatçıların sergilerine yer verilecek.

Eğer bu giderek karanlıklaşan ülkede bir pırıltıya rastlanırsa bu ancak işçi sınıfının elini değdiği yerde yeşerecek.

Bu kapsamda 2024 İlkbahar Yaz dönemini programına Serenad Bağcan söyleşisi ile başlıyor.