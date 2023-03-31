Sokak röportajında 'Hizbullahçıyım' diyerek tehditler savuran gerici serbest bırakıldı

Batman'da bir sokak röportajında "Hizbullahçıyız, kafalarını keseceğiz" diyen İsmail Cevher Kasımoğlu, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen Kasımoğlu, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılıktan yapılan açıklamada soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Görüntülerde, "Hizbullahçı" olduğunu söyleyen ve "Ben onlara oy vermem, ateistlere vermem, kafirlere vermem. Dinsizlere vermem. Biz devletçiyiz. Devleti de savunuyoruz. ... Onları destekleyen de onlar gibi kafirdirler. Bunlar Kuran-ı Kerim'e düşmandırlar. Dine düşmandırlar. Nerede ekonomi kötü. Erdoğan'a dokunsalar var ya kafalarını keseceğim. Biz cihada hazırız" diyen Kasımoğlu, gelen tepkiler üzerine sosyal medyadan paylaşım yaparak "Herhangi bir terör örgütüne mensup olmadığını, söylediği sözlerin öfkeden dolayı gerçekleştiğini" belirterek özür dilemişti.