'Hizbullahçıyız, kafalarını keseceğiz' diye bağıran gericiden 'özür' videosu

Sokak röportajında Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Millet İttifakı genel başkanlarını hedef alan ve “Cihata hazırız, kafalarını keseriz” ifadelerini kullanan İsmail Cevher Kasımoğlu, tepkilerin ardından bir video yayımlayarak özür diledi.

Kasımoğlu, çektiği videoda, "Benden önce konuşan şahıs devleti karaladı. Kimse tepki vermeyince ben de sinirlenip tepki verdim. Ben herhangi bir terör örgütüne mensup değilim. Bütün milletimizden özür diliyorum. Devletimi sevdiğim için tepki verdim. Kelle melle olayı da sinirden olmuştur" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Sokak röportajında kendisine mikrofon tutulan Kasımoğlu, AKP’ye oy vereceğini söyleyerek muhalefete hakaret ve küfürler yağdırmıştı. Kasımoğlu, “Onları destekleyenler de onlar gibi kafirlerdir” diyerek halkı da hedef almıştı.

Ekonominin iyi olduğunu savunan, Kılıçdaroğlu, Akşener ve Millet İttifakı genel başkanlarını hedef alan gerici, “Cihata hazırız, kafalarını keseriz” cümlesini kullanmıştı. Kasımoğlu videonun sonunda “Biz Hizbullahçıyız” diye bağırmıştı.