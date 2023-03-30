Sokak röportajında 'Hizbullahçıyım' diyerek tehditler savuran gerici gözaltına alındı

Batman'da sosyal medya üzerinden yapılan bir sokak röportajında muhalefet partilerine yönelik tehditleri ile gündeme gelen ve kendisini "Hizbullahçı" ve "cihatçı" olarak tanımlayan İsmail Cevher Kasımoğlu adlı gerici, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Görüntülerde, "Hizbullahçı" olduğunu söyleyen ve "Ben o k... oy vermem, ateistlere vermem, kafirlere vermem. Dinsizlere vermem. Biz devletçiyiz. Devleti de savunuyoruz. ... Onları destekleyen de onlar gibi kafirdirler. Bunlar Kuran-ı Kerim'e düşmandırlar. Dine düşmandırlar. Nerede ekonomi kötü. Erdoğan'a dokunsalar var ya kafalarını keseceğim. Biz cihada hazırız" diyen Kasımoğlu, gelen tepkiler üzerine sosyal medyadan paylaşım yaparak "Herhangi bir terör örgütüne mensup olmadığını, söylediği sözlerin öfkeden dolayı gerçekleştiğini" belirterek özür dilemişti.

DHA'nın haberine göre, Kasımoğlu'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Başsavcılıktan açıklama

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sosyal medya ve haber sitelerinde gündeme gelen ve bir sosyal medya mecrasında yayınlandığı tespit edilen video içeriğine ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturmaya başlanmıştır. Şüpheli tespit edilmiş olup, olaya ilişkin soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmektedir" denildi.