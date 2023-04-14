Söğütlüçeşme'deki AVM projesinde bilirkişi incelemesi: Heyet bile aracını hareket ettiremedi

İstanbul Söğütlüçeşme'de yapımı devam eden viyadük adı altındaki AVM projesinde bilirkişi inceleme yaptı. Kentin en işlek noktalarından birine yapılmak istenen AVM alanında keşif yapan heyetin, raporu bir ay içinde hazırlaması bekleniyor.

İncelemelerde bizzat bulunan avukatlar Onur Cingil ve Eylül Evren gözlemlerini soL'a anlattı.

Tüm itirazlara ve devam eden hukuki sürece karşın İstanbul Söğütlüçeşme'deki alanda AVM ısrarı sürüyor. Bakanlığın 'çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir' kararının ardından açılan davada İdare Mahkemesi tarafından atanan bilirkişi heyeti, 11 Nisan günü alana giderek incelemelerde bulundu.

'Söğütlüçeşme viyadüğünün altında hiçbir ağaç kalmadı'

İroni o ki; bakanlığın bir ulaşım projesi olarak tanıttığı proje alanında mahkemenin keşif aracı bile alanda güçlükle hareket etti, insan kalabalığı nedeniyle keşfi yapan heyet zaman zaman birbirini kaybetti ve hatta toplu şekilde hazırlanan keşif raporunun imzalanacağı bir yer bile güçlükle bulundu.

"Viyadüğün altındaki ağaçlarına hiçbirinden eser yok" diyen Avukat Onur Cingil, şu ifadeleri kullandı:

"Şantiye alanında gördüğümüz şey bir tane bile ağacın kalmadığı. Söğütlüçeşme viyadüğünün altı ağaçların olduğu bir alandı. 200'e yakın ağacın yerinde olmadığını gözümüzle gördük. Bilirkişiler alanda gerekli fotoğraf ve videoları çekti. Şantiye alanında bol miktarda çelik konstrüksiyon ve beton direkler gördük. Alanın tamamı inşaat halinde. Çok kapsamlı bir proje yapıldığı ortada."

Avukat Onur Cingil

'İçeride olup bitenin dışarıda bilinmesini istemiyorlar'

Projeye karşı uzun bir süredir mücadele veren Kent Suçları Takip Ağı Hukuk Komisyonu'ndan Avukat Eylül Evren, Devlet Demiryolları yetkililerinin şantiye alanına girişite güçlük çıkarttığını belirterek "Alana girerken TCDD avukatıyla tartışma yaşandı. Ağaçların kesildiği görüntüyle karşı karşıya kalmamızı istemedi. TCDD avukatının provokatif hali dikkat çekti" dedi.

Avukat Eylül Evren

Avukat Onur Cingil de TCDD'nin görüntü alınmasından rahatsız olduğunu aktardı ve "İki şantiye de gezildi. Fotoğraf ve video çekiminden rahatsızlardı. İçeride olup bitenin dışarıda bilinmesini istemiyorlar" ifadelerini kullandı.

'Bu projeye karşı gelenler Marmaray'a da binmesinler'

Rantsal dönüşüm projelerine karşı açılan davalarla tanınan Avukat Onur Cingil, Devlet Demiryolları avukatının skandal denebilecek ifadelerini aktardı. Cingil'in aktardığına göre TCDD avukatı, viyadük altına yapılacak dükkanları, "Buradan geçen yolcular, akrabalarına bir hediyelik eşya almasınlar mı" diyerek savundu.

Cingil konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Devlet Demiryolları avukatı, davacı vekillere tuhaf ifadelerde bulundu. 'Bu projeye karşı olanlar, teknolojiye, ülkenin ilerlemesine, Marmaray'a karşılar. Buraya dava açanlar Marmaray'a da binmesinler. Şuradan geçen yolcular, akrabalarına hediye de mi almasınlar' dedi. Kadıköy'ün merkezinin korkunç bir şekilde boğulacak olmasını 'bir hediyelik eşya almasınlar mı' diyerek yorumlaması, bakış açılarının ne olduğunu göstermiş oldu."

Cingil'in aktardığına göre; keşif sırasında valilik, 'ÇED gerekli değildir' kararı için bütün hukuki görüşlerin alındığını belirtti. Ancak buradaki görüşler 2018 yılında alınmış görüşler. Yani güncel kurum görüşlerine göre alınmış bir karar yok. Avukat Cingil, "2018 yılında alınmış görüşlere dayandırıyorlar. Bu başlı başına hukuka aykırı" dedi.

'Bu keşif Kadıköylülerin başarısıdır'

Bilirkişi heyetinin raporu bir ay içinde tamamlaması bekleniyor. Kent Suçları Takip Ağı Hukuk Komisyonu üyesi Avukat Eylül Evren, "Yürütmeyi durdurma kararı aldırana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Evren, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz bu keşif için 8 aydır bekliyorduk. Mahkeme hakimi, 'Kar da olsa gelip yapacaktık bu keşfi' dedi. Bu cümle verdiğimiz mücadele açısından çok önemliydi. Bu sürece kadar mahkemenin keşif tarihinin netleşmesi bile Kadıköylülerin, Kent Suçları Takip Ağı'nın kararlılığıyla oldu. Yürütmeyi durdurmayı almak için de mücadele etmeye devam edeceğiz."