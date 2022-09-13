Söğütlüçeşme'de eylemler devam ediyor: Şimdi de TCDD protestosu

İstanbul'da TCDD’nin Akfen’in ortağı olduğu Fıratcan İnşaata yaptırdığı “viyadük inşaatı ve çevre düzenlemesi" bir süredir Kadıköylülerin gündemindeydi. Projeyle Söğütlüçeşme’nin ranta açılacağı inşaatı ilk kez soL TV görüntülemişti.

Kadıköy Kent İnisiyatifi bugün bölgede eylem yaptı. Eylemde okunan basın açıklamasında "Adı konmasa da bir AVM inşaatı söz konusu. Çünkü 100’ün üzerinde dükkan ve 443 araçlık otopark yapılacağından söz ediliyor" denilerek alanın ranta açılacağına bir kez daha dikkat çekildi.

'Ruhsatı yok, olsa da zemin yapısı uygun değil...'

Şimdiye kadar 250 ağaç kesildiğini ve daha da kesileceğini belirtilen açıklamada şunlar ifade edildi:

"Viyadük yapımı Söğütlüçeşme’nin halen istasyon olarak süregelen faaliyeti için gerekli değil. Gerekli olsa bile, Söğütlüçeşme’deki zemin yapısı, viyadük inşaatı için uygun değil, bölge dere taşma alanı ve tsunami riski taşıyor. Ayrıca projenin ruhsatı yok. Ruhsat diye kamuoyuna sunulan belgede ruhsatta bulunması gereken asgari bilgiler bile bulunmuyor. Tabii bütün bu çelişkileri ve noksanlıkları bizler kendi çabalarımızla bulduk. Şeffaf olmayan bir biçimde yürütülen bu proje hakkında TCDD tarafından kamuoyuna ayrıntılı ve doğru bir açıklama hala yapılmadı. Biz de soruyoruz: Bu gizlilik neden?

'Paranız bu kadar bolsa neden Haydarpaşa Garı’nın onarımını yıllardır bitiremediniz?'

AVM yapımı, TCDD’nin görevleri arasında yer almakta mıdır? Cevabı TCDD’den alamayacağımızdan, biz verelim: Hayır. Öyleyse, TCDD kendi görevleri arasında bulunmayan bu hukuk dışı, doğa düşmanı projeyi neden yürütmektedir? Paranız bu kadar bolsa, neden Haydarpaşa Garı’nın onarımını yıllardır bitiremediniz? Cevap bekliyoruz.

Bu projenin demiryolu trafiğine, Kadıköy’e, Kadıköylülere en ufak bir faydası yoktur. Buna karşılık,

AVM ve otopark yüzünden karayolu trafiğini katlayarak arttırması,

Yine aynı nedenle bölgede ısıyı ve hava kirliliğini arttırması,

Kadıköy’ün zaten çok azalmış olan yeşil alanlarından birinin daha yok olması,

İnşaat sırasında çıkarılan zehirli çamurun Marmara Denizi’ne karışması,

Yapılacak AVM yüzünden çevredeki esnafın zarar görmesi,

İstanbul’da yaşayanların yıllardır kullanamadığı Haydarpaşa Garı’nın tamamen devreden çıkarılıp yerine Söğütlüçeşme İstasyonu’na gar işlevi yüklenmesi,

Kamunun malı olan Söğütlüçeşme istasyonunun birtakım şatafatlı kelimeler ardına sığınılarak kamu malı olmaktan çıkarılması, söz konusudur.

Biz Kadıköylüler olarak bu gereksiz, yanlış, saçma ve tehlikeli projenin sürdürülmesini istemiyoruz."

Ulaşım sorunu yaratacak

YTÜ Ulaştırma Anabilim Dalı eski öğretim üyesi Prof. Dr. Zerrin Bayraktar da daha önce soL'a konuşmuş ve 'viyadük inşaatı ve çevre düzenleme işi'nin gereksiz derecede maliyetli olduğuna ve bölgede bir ulaşım kilitlenmesi yaratacağına dikkat çekmişti.