soL TV Söğütlüçeşme viyadük dosyasını açıyor

İstanbulluların bir süredir gündeminde olan, viyadük inşaatı ve çevre düzenlemesi projesiyle Söğütlüçeşme’nin ranta açılacağı inşaatı ilk kez soL TV görüntüledi. Akfen yetkilileri, Devlet Demiryolları’nın Akfen’in ortağı olduğu Fıratcan İnşaat’a yaptırdığı çevre düzenlemesiyle ilgili sorularımızı yanıtladı.

Bir süre önce bariyerlerle kapatılan, ardından geçtiğimiz günlerde kesilen ağaç görüntüleriyle gündeme gelen proje, son olarak hakkında “ÇED raporu gerekli değildir” kararı alınmasıyla gündem olmuştu. Yurttaşlar “çevre düzenlemesi” adı altında Söğütlüçeşme’nin ranta açılmasını tepkiyle karşılarken, Kadıköy’ün trafik sorununu da arttıracağını ifade etmişti. Tüm tepkilere rağmen hakkında herhangi bir kamuoyu bilgilendirilmesi yapılmayan projenin detaylarına soL TV ulaştı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre Söğütlüçeşme viyadük inşaatı tamamlandığında trenin altında istasyonla direkt bağlantısı olan “pazaryeri” adı altında mini bir alışveriş merkezi yapılacağı öğrenildi. İsmi “Söğütlü market” olarak düşünülen mini AVM’nin ağırlıklı olarak gıda satışlarının yapıldığı bir yer olacağı, belli firmalarla görüşmelere başlandığı söylendi.

Yapılan ağaç taşıma işlemlerinde yaklaşık 70 ağacın yerlerinden sökülerek şantiye alanı içerisinde farklı alanlara taşındığı görüldü. Yetkililer toplamda bölgede 425 ağaç olduğunu, 120 ağacın taşınacağını, 350 yeni ağaç dikileceğini, 40 ağacın ise taşınma değeri olmadığını belirtti. Öte yandan zemin otoparkı yapılacağı iddialarını kabul etmeyen yetkililer, Marmaray çıkışında yer alan araziye 120 araçlık otopark yapılacağını belirtti.

Viyadük projesinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi ve doğal sit alanı olan Kuşdili Çayırı’nı da içine alan; Yoğurtçu Parkı’ndan Ümraniye Finanskent’e kadar uzanan, 650 bin metrekare büyüklüğündeki Yaşam Vadisi projesine de entegre edileceği belirtildi.

Yıllardır belediye tarafından otopark yapılmak istenen Kuşdili Çayırı’nın tarihi ve doğal sit alanı olması nedeniyle Kadıköy halkının ve meslek örgütlerinin itirazlarıyla son olarak İstanbul büyükşehir belediyesi projeden vazgeçtiğini, alanı yeşillendireceğini duyurmuştu. Akfen yetkililerinin ise viyadük inşaatının belediyenin Yaşam Vadisi projesine entegre edileceğini belirtmesi yeni bir soru işareti yarattı.

Kadıköylüler, atıllaştırılan Haydarpaşa’nın gar olarak kalması için mücadele ederken, Devlet Demiryolları’nın Akfen inşaata yaptırdığı Viyadük inşaatı ve çevre düzenlemesiyle Söğütlüçeşme’yi mini AVM-gar’a çevirmek istediği, yetkililerden alınan bilgilerle ve projenin detaylarıyla görülmüş oldu.

Öte yandan Yetkililerle röportaj yapmak için hazırladığımız; ÇED raporu gerekli değildir kararının alınması, inşaat ruhsatı hakkında hukuki prosedürlerin tamamlanıp tamamlanmadığı gibi sorular ise yanıtsız kaldı.