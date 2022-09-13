Caferağalılar tarihine sahip çıkıyor

İstanbul Kadıköy'de Caferağa Mahallesi'ne bağlı Moda caddesinde koruma kararına rağmen otoparka çevrilen tarihi konak şimdi yeni bir rant için yok ediliyor. Daha önce otopark yapılması için koruma kararı hasır altı edilen arsada, yeni bir inşaat projesi gündeme gelince koruma kararı ve tarihi konağın restorasyonu konusu da gündeme geldi.

Tüm tarihi ve güncel değerlerinin ranta kurban edildiğini söyleyerek artık buna bir son verilmesini isteyen mahalle sakinleri, muhtar Zeynep Ayman’la birlikte “davacı olmaya hazırız” diyor.

İstanbul Kadıköy’de Moda caddesi üzerinde eskiden otopark olarak kullanılan şimdilerde Kayalar İnşaat tarafından çevrilen, İstanbul Kadıköy Lisesi yanındaki arsanın önünde buluşan Modalılar, “Yüksek Kurul tarafından tescili kaldırılan 1.derece kültürel mirasımızı kaybetmek istemiyoruz” diyerek bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Saat 13’te inşaat sahasının yakınında buluşan Moda sakinleri, Caferağa mahallesi muhtarı Zeynep Ayman’ın okuduğu açıklamaya alkışlarla destek oldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Moda Caddesi 156 numaranın önünden bu açıklamayı yapıyoruz.

Yakın geçmişe kadar köşklerin, konakların bir bir yıkılıp, yerlerine apartmanların geldiği bir mahalle olan Caferağa’dan….

35 /40 yıl öncesine kadar korumanın ne olduğunu bilemeden yaşadık. Elimizdeki değerlerin bir kısmını yitirdik. Mahalle içlerinde, sokağımızda olanların kıymetini bilemedik ancak sonrasında elde kalan değerler en iyi şekilde muhafaza edilmeye başladı , mahallemizde özenle restore edilen veya aynıyla yeniden yapılan bir çok eser olduğunu sevinerek görüyoruz.

Elbette bütünü korumak imkansız, ancak içlerinden bazıları var ki yok olmaları ile tarihimizi, kültürümüzü, kimliğimizi kaybediyoruz.

Bunlardan birinin önündeyiz, arkaya baktığımızda asfalt kaplı boş, dümdüz bir arsa var. Ancak bir zamanlar burada var olan konağı hatırlayan onlarca Moda sakinimiz, yakın zaman çekilmiş fotoğraflarımız var. Ancak konak 1. Derecede tarihi eser özelliği, YÜKSEK KURUL kararı ile olabildiğince yukarıda alınan bir karar ile kaybettirilmiş.

Konak hakkında; 30 Mart 2012 tarih ve 405 no’lu İstanbul V numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurul Kararı’nda ve hemen hemen bütük kurul kararlarında geçen satırlar şöyle;

Kurulumuz dosyasında mevcut onaylı rölövesi ve fotoğrafları incelendiğinde yapının dönemini temsil eden yapılardan olması, yapının ihyasına yönelik her türlü belge ve fotoğrafın mevcut olması nedeniyle ve parselin boş olması dolayısıyla rekonstrüksiyonunun mümkün olması da dikkate alınarak yapının tesciline diye devam eden birkaç satır ve sonrası çok dikkat çekici. Bu satırlara, rölöveye, belgelere ve de fotoğraflara rağmen tarihi eser olma özelliği kaybettirilmiş.

1.derece tarihi eserler arasında yer alan konak, yaz boz tahtası gibi, bir koruma altına alınan, bir koruma altından çıkartılan eser olmuş yıllar içerisinde ve gelinen noktada burada arsa sahibi olan Kayalar İnşaat tarafından, altında dört dükkan olan ultralüks bir apartman inşasına kadar varmış.

Ne yapabiliyoruza gelince, bütün bu işler yıllar öncesinde yapıldığı için resmi kurumlar itiraz sürelerini kaçırmış. Biz mahalle sakinleri ise olan bitenden habersiz, yaşamışız. Hatta burasının otopark yapılabilmesi için kaldırılan tescilden habersiz “boş atıl bir yerdi iyi ki otopark oldu bile diyebilmişiz“

Zamanın Belediye Başkanları neden ses çıkarmadı bilemeyiz, Kadıköy Belediyesi’nin de itiraz sürelerini kaçırdığını biliyoruz. Kadıköy Belediye Başkanı’ndan Yüksek Kurul’a bireysel olarak itiraz etmesini bekliyoruz.

Bugün sonrasında bu davayı bizler adına açacak, takip edecek mahallemizde veya ilçemizde yaşayan bağımsız avukatlardan destek istiyoruz.

Biz mahalle sakinleri olarak davacı olmaya hazırız.

Eminiz bu ülkede Yüksek Kurul’un kararlarını bozacak hukuk sistemi var.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında bizler bu davayı açmayı ve kazanmayı hak ediyoruz.

Son söz olarak; Sayın Tahsin Kaya’dan burada var olan konağın aslını yapmasını ve mahallemize aile adıyla birlikte yaşayacak tarihi bir değer kazandırmasını istiyoruz.

Rant uğruna değerlerimizi kaybetmekten yıldık ve yorulduk.

Artık durun!.."