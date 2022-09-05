Kadıköy'ün kiracıları hakları için birlikte mücadele edecek

Artmaya devam eden kiralar nedeniyle ortaya çıkan barınma hakkı gasplarına ve yoksullaşmanın boyutlarına dikkat çekmek, birlikte mücadele etmek üzere Kadıköy İşçi Evi'nin çağrısıyla bir araya gelen Kadıköy kiracıları "Çıkmıyoruz!" diyerek Kadıköy Kiracı Dayanışması'nın ilk adımını attılar.

Avukat katılımıyla gerçekleşen toplantıda hukuki haklar konusunda destek alınırken "emekçi kimliği ile kiracılığın birlikte ele alındığı taktirde yoksullaşmanın gerçek boyutlarının ve sınıfsal kökeninin görünür olacağı" vurgulandı, bu çerçevede mücadele olanakları konuşuldu.

Kiracıları evden çıkarmak üzere başvurulan uydurma yollar ve yaşanılan deneyimlerin paylaşıldığı sohbette mülk sahipleri ve gayrı menkul zenginlerinin rant himayesinde kriz fırsatçılığına yöneldiğine dikkat çekildi.

Kent merkezlerinin emekçilere kapatıldığı, Kadıköy'ün de ayrıcalığın değil, yoksullaşma ve çok boyutlu bir sömürünün merkezi olduğu belirtilirken "Faturalar, gelir kaybı, market masrafları, eğitim ve sağlıkta yaşanan hak kayıpları ile birlikte düşünüldüğünde barınma hakkının gerçek anlamı ortaya çıkıyor. Bu düzende hukuk mülk sahiplerini korumak üzere şekillendiği için eşitsizlik üretiyor. Bu nedenle kiracılığı bir tesadüf, bahtsızlık olmaktan çıkarıp emekçi kimliğimizin bir sonucu olarak ele almalı, meseleyi siyasi bir etkiye kavuşturmalıyız. Bu nedenle dayanışmayı avukat desteğinin ötesine geçirere hukuk alanının dışına taşan hak kayıplarımızı ele ele vererek koruyacağız. Huzur kaçırmaya, korkutmaya, ezmeye yönelik mülkiyet hırsını haklarımızı gerek hukuki gerek siyasi düzlemde birlikte koruyarak karşılayacağız. Bu düzende mülkiyet az sayıda insanın elinde toplanıyor. Emekçiler toplumun çoğunluğunu oluşturuyor, demek ki kiracılar da çoğunlukta. Gücümüzün ve haklarımızın farkındayız ve onları sonuna kadar kullanacağız, çıkmıyoruz!" denildi.

Kadıköy İşçi Evi, barınma hakkı gasp edilen, desteğe ihtiyaç duyan tüm kiracıları Kadıköy Kiracı Dayanışması'nda buluşmaya çağırıyor.

Kadıköy İşçi Evi (Hafta boyunca 15.00-20.00 saatleri arasında açık bulunuyor.)

Adres: Bahariye Cad., Soner Sok., No: 9

İletişim: 0541 430 52 08