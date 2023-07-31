Söğütlü ve Balıkçılar köylülerinden enerji şirketine: 'Ellerinizi çekin köyümüzün üzerinden'

Rize merkeze bağlı Söğütlü ve Balıkçılar köylüleri, sahil yolunda Hazine arazisi üzerine Tüylüoğlu Enerji Şirketi tarafından kurulan ve 2022 yılında İl Özel İdaresi tarafından yıkım kararı verilen şantiyenin kaldırılmamasını şantiye önünde protesto etti.

'Mahkemenin yıkım kararı uygulanmıyor'

Söğütlü Muhtar Azası Mehmet Bostan, mahkeme kararıyla birlikte şantiyenin hiçbir yasal dayanağı kalmadığını, sadece bazı yöneticilerin inisiyatifiyle kurulduğunu dile getirdi.

Bostan şöyle konuştu:

"Görünen o ki ne mahkeme kararı ne de bazı yöneticilerin bu konuda duyarsız ve taraflı olmaları bizi bugün buraya getirdi. Köyümüzün bu çirkin görüntüsünden kurtulup temiz ve nezih bir yer olması konusunda yöneticilerin ve karar mekanizmalarının tarih vermeden bir an önce bu alanı temizlemesi konusunda gerekenin yapılmasını, bir daha böyle çarpık bir şekilde olmaması için bu alanın köy tüzel kişiliğine tahsis edilmesini istiyoruz. Hiçbir hukuki dayanağınız yok, ellerinizi çekin köyümüzün üzerinden, bu alanını bize tahsis edin."

'Alan hâlâ işgal altında'

Söğütlü Muhtarı Adem Bostan ise şöyle konuştu:

"Söğütlü Muhtarı olarak yaptığımız yazılı ve sözlü görüşmelerde özel idarenin vermiş olduğu yıkım kararları kendilerini tebliğ edilmiş, kısmen ufak da olsa bir yıkım yapılmış fakat burada ilgili bürokratlarımızın taraflı düşündüklerini anlıyoruz. Bize ayrı söyleniyor karşı tarafa farklı bildiriliyor. Buradaki tapu malikleri herhangi bir düzenleme veya burada işgal edenlere herhangi bir tebliği yazısı veya sözlü hiçbir bilgilendirme yapmamıştır ve bu alan halen işgal altında. Burada kendi ellerimizle diktiğimiz ağaçlarımız bunların malzemelerinin dökümlerinden dolayı kırılmış veya kesilmiş.'' (ANKA)