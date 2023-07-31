'Patronların işçiler adına tek bir kelime söylemeye hakkı yok'

Sözcü gazetesinin dünkü manşeti Muğla'nın Milas İlçesine bağlı Akbelen'deki orman katliamı olmuştu.

Gazetenin arka sayfasını ise ormandaki katliamı sürdüren YK Enerji'nin tam sayfa ilanı kaplamıştı.

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite Selahattin Kural, şirketin gazetelere verdiği ilana ilişkin değerlendirmesini paylaştı.

Patronlar ve siyasi iktidarın mücadeleyi kırmak için her türlü yolu denediğini ifade eden Kural, Sözcü gazetesinde YK Enerji işçileri adıyla yayınlanan haberin de bu yollardan biri olduğunu vurguladı.

Patronların herhangi bir ahlakı olmadığına değinen Kural, "Onlar için varsa yoksa kârlarıdır. Onun için de manipülasyon, aldatmaca gibi yollara başvuruyorlar. Bu onlara çok yakışıyor" dedi.

YK Enerji'ye ortak Limak ve IC İçtaş şirketlerinin işyerlerinden işçilerin kötü çalışma koşulları nedeniyle Patronların Ensesindeyiz Ağı'na başvurularda bulunduğunu ve mücadeleler yürütüldüğünü hatırlatan Kural "İşçileri bu şartlar altında çalıştıran patronlar işçiler adına ilan veriyor. Bu alçaklıktır" dedi.

Kural sömürüye, yağmaya, piyasacılığa karşı devletçi-planlı bir ekonomi için mücadele edeceklerini belirtti.

'Patronların işçiler adına tek bir kelime söylemeye hakkı olamaz'

Kural'ın değerlendirmesi şöyle:

"Günlerdir Akbelen'de ormanını, doğasını patronlardan koruyan yurttaşların mücadelesi çok değerli. Bu doğa talanına karşı halkın bir araya gelmesinden patronlar ve siyasi iktidar rahatsız. Bu mücadeleyi kırmak için de her türlü yolu kullanıyorlar. Dün Sözcü gazetesinde YK Enerji işçileri adıyla yayınlanan haber de bu yollardan biridir.

Patronların işçiler adına tek bir kelime söylemeye hakkı olamaz. Patronların varlığı işçilerin sömürüsünün devam etmesidir. Kendileri dışında söyleyeceği her söz manipülasyondur. Halkı, işçileri birbirine düşürmektir. Yaptıkları haksızlıkları, suçları örtmek için, işçileri grevlerde birbirine düşürürler, halkla işçileri karşı karşıya getirirler. Bu çok tehlikelidir. Başkasının ağzından yazılmış bir şey aldatmacadır, ahlaksızlıktır.

Verilen ilan işçiler adına yayınlanmış ama mesajda geçen ifadeler patronların gerçek niyetidir. Ülkenin geleceği dedikleri kendi gelecekleri, ekmek teknemiz dedikleri işçileri sömürdükleri santraller, bizim topraklarımız dedikleri yağmaladıkları dereler, madenlerdir.

YK Enerji, Limak Holding ile IC Holding'in birlikte ortaklık kurduğu bir şirket. Her iki şirket de AKP'li yıllarda gücünü arttırdı. Ülke kaynaklarını, derelerini, madenlerini yağmaladılar, işçilerin emeğini sömürerek, iş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçilerin emeğiyle kasalarını doldurdular.

Limak’ın şantiyelerinde, işyerlerinde işçilerin durumuna bakın. Pandemide para kazanacağız diye işçilerin ölümüne neden oldular. Patronların Ensesindeyiz Ağı'na her iki şirketin de işyerlerinden işçiler başvurularda bulunmuş, mücadeleler yürütülmüştü. Kuveyt'ten işçiler ülkelerine dönmek için günlerce bilmediği bir ülkede eylemler yaptı. IC Holding Akkuyu’da nükleer santral inşaatında pek çok işçinin iş cinayetlerinde ölmesine neden oldu. Ölümler gizli tutuldu. Düşük ücretler verildi. Böcek sarmış yatakhanelerde işçileri yatırdılar. İşçiler eylemler yaptı. İşçileri bu şartlar altında çalıştıran patronlar işçiler adına ilan veriyor. Bu alçaklıktır.

Sormak gerekiyor; adına konuştukları işçiler ne kadar ücretle çalışıyorlar? Hangi şartlar altında çalışıyorlar, çalışma koşulları nedir? YK Enerji'de çalışan işçilerin gerçek durumunun bu saydığımız işçilerin durumundan farklı olduğuna kimse inanmaz.

'Patronların ahlakı yoktur'

Patronların ahlakı yoktur. Onlar için varsa yoksa kârlarıdır. Onun için de manipülasyon, aldatmaca gibi yollara başvuruyorlar. Bu onlara çok yakışıyor.

Patronların bu kadar pervasızlaşmasının nedenini biliyoruz. Ülkeyi yönetenler patronların çıkarına hizmet ediyor. Her şey şirketler daha çok kazansın diye yapılıyor. Halkın madenleriyle, kaynaklarıyla halka enerjiyi parayla satıyorlar, kasalarını dolduruyorlar. O santrallerde işçileri çalıştırıyorlar, o işçilere elektriği parayla satıyorlar. Gören ülkeyi ve devleti ayağa kaldırıyorlar sanır. Kendi kasalarını doldurmaktan, emekçileri sömürmekten, doğayı katletmekten başka bir şeye yaramıyorlar. Bu ahlaksızlığa, sömürüye, yağmaya, piyasacılığa karşı bir araya gelip devletçi-planlı bir ekonomi için mücadele edeceğiz."