Saadet Partisi Bozkurt İlçe Başkanı Mustafa Çukurkol, sel felaketi nedeniyle henüz kimlikleri tespit edilememiş 250-300 civarında cansız beden toplandığına dair duyumlarının olduğunu söyledi.

TV5'te açıklamalarda bulunan Çukuryol, "İlçede duyumlarımıza göre yaklaşık kimliği tespit edilemeyen 250-300 cesedin toplandığını, kimliğin tespit edilemediğini henüz dedikodu olarak duymaktayız. Resmî kaynaklar bunu doğrulayacaktır önümüzdeki saatlerde. Bizim bilgimize ulaşan, İnebolu’da bir soğuk hava deposunda 250’ye yakın cesedin tutulduğunu bilgi aldık; ama bunun doğruluğunu teyit etmek lâzım" ifadesini kullandı.

Çukurkol, onlarca aracın içindeki insanlarla birlikte farları yanar vaziyette sürüklendiğinin görüldüğünü, bazı yerlerde sel suyunun binaların ikinci, üçüncü katına kadar yükseldiğini ve hālâ ulaşılamayan odalar olduğunu dile getirdi.

Çukurkol, “İnşallah ben şunu temenni ediyorum: 100 sayısını geçmeyiz de o duyduklarımız yalan haber olarak kalır” dedi.