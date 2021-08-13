'Bin kişilik kayıp listesi var, hayatını kaybedenlerin sayısı 200'ün üzerinde'

Kastamonu'da sel bölgesindeki ölü sayısı 25 olarak açıklanırken, kaybın çok daha fazla olduğu ifade ediliyor.



Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürerken, kayıp yurttaşların akıbeti merak konusu.



Gün içinde konuya ilişkin soL'a konuşan CHP'li Kastamonu vekili Hasan Baltacı, "Kaybın daha fazla olacağını düşünüyorum. Bu sayının çok daha fazla olduğu söyleniyor" demişti. NTV ise bölgeden geçtiği haberde kayıp kişi sayısının 100'ün üzerinde olduğunu belirtmişti.



Yaşanan bu tartışmaların ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında görevli bir kişiyle yaptığımız görüşmede ellerinde yaklaşık 1000 kişilik bir kayıp listesi olduğu ifade edildi.



Aynı görevli, yaşamını yitirenlere ilişkin de tablonun ağırlaşabileceğini iddia etti, 200'ün üzerinde kişinin yaşamını yitirdiğini tahmin ettiklerini dile getirdi.