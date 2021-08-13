'Kastamonu'da sel bölgesinde büyük karmaşa var, kaybın çok daha fazla olduğu söyleniyor' 

AFAD, sel nedeniyle şu ana kadar Kastamonu’da 25, Sinop’ta ise 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Ancak bölgeden gelen iddialar bu kayıpların daha fazla olduğu yönünde. Bölgedeki çalışmalar sürerken, son tabloyu CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile konuştuk.

Kastamonu’da sel bölgesinde olduğunu belirten Baltacı, "Burada büyük bir karmaşa ve düzensizlik var" dedi.

Açıklanan resmi rakamlara göre 27 yurttaşın yaşamını yitirdiğini söyleyen Baltacı, "Kaybın daha fazla olacağını düşünüyorum. Bu sayının çok daha fazla olduğu söyleniyor. Bölge halkı çok tedirgin" ifadesini kullandı.