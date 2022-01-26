SOCAR 4 milyon metreküp gaz getirecek

AA’nın aktardığına göre Bugün Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan spot boru gazı ithalatına hak kazanan SOCAR Enerji Ticaret A.Ş., şubatta Türkgözü giriş noktasından günlük 4 milyon metreküp gaz getirecek.

İran’dan gaz akışının 31 Ocak’ta yeniden başlamasıyla bu kapasite daha da artacak. Söz konusu hattın tam kapasite çalışması durumunda günlük akış miktarı 28 milyon metreküpe çıkabiliyor.

İran'dan gelen doğalgaz akışının durması nedeniyle BOTAŞ, sanayi bölgelerinde 72 saatlik elektrik kesintisine gidince enerji sorunu ülkenin gündemine oturmuştu. Bakanlarla toplantı yapan patronlar konutlarda da elektrik kesintisine gidilmesini önermişti.