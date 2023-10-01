Slovakya'da seçimleri 'Ukrayna'ya yardımları keseceğiz' diyen Fico'nun partisi kazandı

Slovakya'da dün yapılan milletvekili seçimlerini, resmi olmayan sonuçlara göre, eski Başbakan Robert Fico'nun partisi Sosyal Demokrat Partisi (SMER) yüzde 22,94'lük oy oranıyla birinci sırada tamamladı.

Slovakya'nın devlet televizyonu RTVS, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, oyların yüzde 99,9'unun sayıldığını, SMER'in yarışı yüzde 22,94 oy oranı ile kazandığını bildirdi.

Batı yanlısı liberal İlerici Slovakya Partisi (PS) yüzde 17,96 oy alarak ikinci, bir diğer liberal parti Ses Partisi (HLAS) de yüzde 14,7 oy ile üçüncü parti oldu.

Muhafazakar blok kaybetti

2020’deki genel seçimi yüzde 25'lik oy oranıyla birinci sırada tamamlayan muhafazakar Sıradan İnsanlar ve Bağımsız Şahsiyetler Partisi (OLANO), bu seçimin kaybedeni oldu.

Seçime, İnsanlar İçin Partisi (Za Ludi) ve Hristiyan Birliği (KU) ile üçlü ittifak kurarak giren OLANO, yüzde 8,89 oranında oy alarak ciddi bir hezimet yaşadı.

Yaklaşık 4,4 milyon seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranı yüzde 68,51 olarak belirlendi.

Ukrayna'ya askeri yardımların kesileceğini vaat etmişti

Robert Fico, seçim kampanyası boyunca Ukrayna'ya askeri yardımların sona erdirileceğini vaat etmişti. Fico Ukrayna'daki savaşın başlamasından Batı'yı ve Ukrayna'daki Nazileri sorumlu tutmuş, Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarını "cinayet" diye nitelemişti.

Fico'nun iktidarı döneminde Rusya ile ilişkilerinin iyi olduğu biliniyor.