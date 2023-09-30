Romanya'dan 'Rusya' önlemi: Sınıra hava savunma sistemleri taşınıyor

Romanya'nın, Tuna Nehri'nde bulunan Ukrayna sınırı yakınlarında Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) saldırılarını artırdığı gerekçesiyle hava savunmalarını sınırın yakınına taşımaya başladığı belirtildi.

Reuters'a konuşan iki Rumen savunma kaynağı, Rusya'nın sınırın Ukrayna tarafından bulunan tahıl tesislerine saldırılarda bulunduğunu ifade ederek, Romanya güçlerinin askeri gözlem ve devriye sayısını artırdığını bildirdi.

Moskova, 17 Temmuz'da karadeniz Tahıl Anlaşması'ndan çekilmesinden sonra, Ukrayna'ya ait limanlara ve Tuna Nehri boyunca bulunan depoları hedef almaya başlamıştı.

Söz konusu limanlardan Izmail ve Reni, Romanya sınırındaki Tuna Nehri yakınlarında yer alıyor.

Rumen kaynaklar, İHA saldırılarının yanlışlıkla Romanya tarafını hedef alması durumunda Rusya'yla NATO arasında gerilimin artacağından endişelenildiğini aktardı.

Romanya ordusu, Izmail limanın birkaç yüz metre ötesindeki Plauru köyünde iki bomba sığınağı inşa ederken, Rus İHA'larının yaklaşması durumunda bölgede yaşayanlara cep telefonuyla uyarı gönderiliyor.

Romanya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz cuma yaptığı açıklamada,Izmail limanının 150 kilometre güneyinde bulunan Borcea askeri üssüne yaklaşık 100 ABD askerinin ve 4 ABD yapımı F-16 savaş uçağını vardığını kaydetmişti.

Bakanlık, Eylül ayı ortasında da Rus İHA'larına karşı Ukrayna sınırındaki uçuşa yasak bölgeyi 30 kilometre genişletmiş ve irtifa sınırını 4 bin metreye çıkarmıştı.