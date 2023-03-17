Slovakya Ukrayna'ya 13 savaş uçağı göndereceğini açıkladı

Polonya'nın Ukrayna'ya ilk etapta 4 savaş uçağı göndereceğini duyurmasının ardından Slovakya da filosundaki tüm Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna'ya göndereceğini açıkladı.

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad bugün gazetecilere yaptığı açıklamada 13 adet MiG-29 jetlerini Ukrayna'ya göndereceklerini söyledi. Nad uçakların ne zaman gönderileceğine ilişkin bir tarih ise açıklamadı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ileriki günlerde Ukrayna'ya 4 Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçağı göndermeyi planladıklarını söylemiş, geri kalan savaş uçaklarının ise kontrol edildikten sonra iletileceğini dile getirmişti.

Kremlin'den ilk yorum

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov Ukrayna'ya MiG-29 savaş uçakları tedarikinin NATO ülkelerinin çatışmaya dahlinin derinleşmesi anlamına geldiğini söyledi.

Savaş uçaklarının Ukrayna'ya gönderilmesinin savaşın sonucuna etkisinin olmayacağını ifade eden Peskov "Slovakya'nın ve Polonya'nın Ukrayna'ya MiG-29 savaş uçaklarını tedarik etme niyetleri eski gereksiz ekipmanlarını elden çıkarma girişimlerine benziyor" dedi.

Slovakya ve Polonya hava filosunu F-16'larla yeniliyor

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Temmuz 2022'de yaptığı açıklamada, Sovyet yapımı jetlerin F-16'larla değiştirileceğini, Eylül 2022'den itibaren söz konusu uçakların kullanım dışı olacağı bilgisini paylaşmış, ABD'den F-16'lar tedarik edilene kadar ülkelerinin hava sahasının Çek ve Polonya hava kuvvetlerince korunacağını duyurmuştu.

MiG-29 filosunu kademeli olarak ABD yapımı F-16'lar ve Güney Kore yapımı FA-50 çok amaçlı jetlerle değiştiren Polonya da ayrıca ABD yapımı F-35 savaş uçakları satın alıyor.