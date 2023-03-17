Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Rusya'yı ziyaret edecek

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping gelecek hafta Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Şi'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle 20-22 Mart'ta Moskova'ya resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada da Şi'nin ülkeyi ziyaret edeceği doğrulanırken Putin ile Şi'nin görüşmesinde "Rusya ile Çin arasındaki ilişkiler ve stratejik işbirliğinin ele alınacağı" belirtildi.

İki liderin uluslararası alandaki işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda da görüş alışverişinde bulunacağının aktarıldığı açıklamada, "bazı önemli belgelerin imzalanacağı" kaydedildi.

Şi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana ilk kez Rusya'yı ziyaret ediyor. Ziyaretin, Çin'in Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tutumunun tartışıldığı ve ABD ile jeopolitik rekabette Rusya ile yakınlaştığı döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Şi'nin ziyaretinden önce Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi, geçen ay Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yıldönümüne yaklaşan günlerde Moskova'yı ziyaret etmişti.

Çin, savaşın yıldönümü olan 24 Şubat'ta krizin siyasi çözümü için önerilerini içeren 12 maddelik "tutum belgesi" açıklamıştı. Belgede ülkelerin egemenliklerine saygı gösterilmesi, meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınması, tek taraflı yaptırımlara son verilmesi ve gerginliklerin aşamalı olarak azaltılarak ateşkesin sağlanması gerektiği vurgulanmıştı.

Ateşkes önerisi, ABD ve Avrupa Birliği'nin yanı sıra Ukrayna tarafından da kabul görmemişti. Kiev yönetimi, bu koşullardaki bir barışın, "savaşın dondurulması" anlamına geleceğini öne sürmüştü.

Rusya da Çin'in görüşüne önem verdiğini ancak mevcut koşullarda Ukrayna meselesinin çözümünde barış yoluna geçişin sağlanması için gerekli koşulların oluşmadığını bildirmişti. (AA)