AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla görüntülü bir mesaj yayınladı. Erdoğan, 81 ilden muhtarlarla yaptığı toplantıları anımsatarak, "Tam 50 ayrı toplantıyla ülkemizdeki demokrasi piramidinin tabanını oluşturan muhtarlarımızla zirvesini temsil eden Cumhurbaşkanı arasında samimi ve hasbi diyalog kanalı oluşturduk" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemi anımsatan Erdoğan, “Hapis cezası aldığımda birileri, güya kendi akıllarınca sizleri küçümseyerek ‘Muhtar bile olmaz’ manşetleri atmışlardı. Biz, kendimiz Cumhurbaşkanı olmakla kalmadık, muhtarlarımızı da hak ettiği konuma getirdik. Muhtarlarımızın da kendilerine olan güvenimizi boşa çıkarmayarak gayretleri ve ferasetleriyle bu konunun hakkını vermeye başladıklarını memnuniyetle görüyoruz” ­diye konuştu.