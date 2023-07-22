Sızdırılan toplantı kaydı sonrası Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sürecinden yenilgiyle ayrılan ve parti içindeki eleştirilerle “değişim” sürecine giren CHP’de kritik bir toplantıya başkanlık ediyor.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları değerlendirilecek ve 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin hazırlıklar ele alınacak.

Toplantı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li kurmayların sızdırılan çevrimiçi toplantısının ardından gerçekleştiriliyor olması nedeniyle de kritik önem taşıyor.

Tüm gözlerin Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na çevrileceği toplantının yapıldığı salona önce İmamoğlu, ardından Kılıçdaroğlu geldi. İmamoğlu basına görüntü vermedi.

Karalar: Parti bütün sorunları aşar

Toplantı öncesi Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gazetecilerin sorusu üzerine, Türkiye ve parti için her şeyin çok güzel olacağını belirterek, "Bütün sorunları parti aşar, Türkiye de aşar ama bunun öncüsü CHP olur. Türkiye'de olumsuzun aşılmasının öncüsü de CHP olur, her zaman olduğu gibi" dedi.