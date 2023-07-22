CHP'de gizli toplantı sonrası 'yüzleşme' günü: 'Sert geçecek...'

CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği gizli zoom toplantısına CHP'nin önde gelen birçok isminin katıldığı ortaya çıkmıştı.

Partide kriz yaratan bu toplantının ardından bugün yüzleşme niteliğinde iki ayrı toplantı olacak.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP’de “yüzleşme” niteliği taşıyacak toplantıda, Zoom toplantısında yer alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’a da “davet gittiği”, Özel ve Günaydın’ın da toplantıda yer alacağı iddia edildi.

İmamoğlu da, genel merkezde bugün saat 13.00’te başlayacak toplantıda hazır bulunacak.

İmamoğlu’nun 29 Mayıs’ta başlattığı “değişim” çağrısını sürdüreceği konuşuluyor. Ayrıca İmamoğlu’nun, seçimlerinin ardından, gelinen noktaya ilişkin bir sunum yapacağı da ifade ediliyor.

CHP’de gözlerin çevrildiği bir diğer toplantı olan PM’nin ise, “sert geçeceği” kaydediliyor. Yarın yapılacak PM’de zoom toplantısına katılan Muharrem Erkek, Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel , Tekin Bingöl gibi isimlerin “konuşup konuşmayacakları” merak ediliyor.