'Siyasi cinayet' iddialarına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasetçilerin "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, bazı siyasi parti yöneticilerinin "siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar alındığına" dair açıklamalarının basına yansıması üzerine varsa suç ve delillerin tespiti bakımından inceleme ve araştırma yapılmasına karar verdi.

AA'nın haberine göre soruşturmanın Basın Suçları Soruşturma Bürosunca yürütüleceği, soruşturma için bir başsavcı vekilinin görevlendirildiği öğrenildi.

