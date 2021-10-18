'Siyasi cinayet' iddialarına ilişkin Erdoğan'ın avukatlarından başvuru

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, siyasi cinayet iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasetçilerin "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatmıştı.

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan gitsin de ne olursa olsun çok tehlikeli bir davranış olur" derken, siyasi gerilimin 7 Haziran-1 Kasım arasındaki sürece dönebileceğine dair kaygıları olduğunu söylemişti.

Bu açıklama sonrası Yeni Şafak ise 'kaos' manşeti atıp, savcıları göreve çağırmıştı.