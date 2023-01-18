Siyasete gireceği yönündeki iddiaların ardından Başak Demirtaş’tan açıklama

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, adının ‘cumhurbaşkanı adayı’ olarak anılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başak Demirtaş, aktif siyasete girmeyeceğini belirtti.

Başak Demirtaş, şunları kaydetti:

"Merhabalar, zaman zaman değerli gazeteciler soruyorlar, bir açıklama yapmak isterim. Aktif siyasete girmeyi hiç düşünmüyorum. Ben de HDP’nin, Emek ve Özgürlük İttifakının ve desteklenecek adayın başarısı için elimden gelen her şeyi yapacağım."