Demirtaş'tan altılı masaya: Ortak aday olasılığı hala masada, kapı kapalı değil

Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Reuters'ın sorularını yanıtladı.

HDP'yi kapatma davasında amacın partiyi zayıflatıp muhalefette boşluk yaratmak olduğunu söyleyen siyasetçi, şunları kaydetti:

"HDP, anayasaya aykırı tek bir faaliyet yürütmemişken hakkında Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davası açılması açıkça Erdoğan-Bahçeli'nin talimatıyla oldu."

Demirtaş, kapatma davasının hukukun değil siyasetin ajandasıyla olduğunu ifade etti; yüksek mahkeme yargıçlarının, 'ağır siyasi müdahaleye' ortak olmayacağını ve HDP için kapatılma kararı almayacaklarını düşündüğünü, ancak böyle bir karar çıkarsa da seçmenin ortada bırakılmayacağını belirtti.

Ortak hareket olmaması ihtimaline karşı HDP'nin kendi adayıyla ilgili hazırlıklarını yapmak zorunda olduğunu söyleyen Demirtaş, "HDP, seçmenlerini sandıkta seçeneksiz bırakamaz. Muhalefetin birleşerek ortak adayla seçime gitmesi için partimiz HDP, bugüne kadar hep çaba sarf eden taraf oldu, bu çabalarından da vazgeçmiş değil. Altılı Masa'nın tutumuna bağlı olarak ortak aday olasılığı halen masada, kapı kapalı değil" diye konuştu.

Olağan takvime göre, 18 Haziran'da yapılması gereken, ancak iktidardaki AKP ve MHP ittifakının mayıs içinde yapmak istediği seçimlerde HDP'in alacağı oy, bir önceki seçimlerde yüzde 10'un üzerinde oy aldığı göz önüne alındığında hem muhalefet hem de iktidar için kritik önem taşıyacak.

AYM'ye: Böylesi ağır bir siyasi müdahaleye ortak olmayacağını düşünüyoruz

Demirtaş, "Ancak tüm bu akıl dışı uygulamalara rağmen biz, partimiz HDP'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmayacağını düşünüyoruz. Yüksek mahkeme yargıçlarının böylesi ağır bir siyasi müdahaleye kolay kolay ortak olmayacağını düşünüyor, düşünmek istiyoruz" dedi ve ekledi:

"Fakat hukuksuzca bir kararla partimiz kapatılır ve arkadaşlarımıza siyasi yasak getirilirse dışarıdaki parti yöneticilerimiz, her türlü duruma göre önlemlerini almış durumdalar. HDP seçmeni sandıkta oy verebileceği bir seçeneği mutlaka görecektir."

2018 seçimlerinde yüzde 11,7 oy alarak Meclis'e üçüncü büyük parti olarak giren HDP'nin kapatılması ile ilgili iddianame, 7 Haziran 2021'de hazırlandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın partiye ait Hazine yardımı aktarılan hesaplarına bloke konulması talebini ise Anayasa Mahkemesi, 5 Ocak 2022'de kabul etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, HDP'nin kapatılması istemli davada esasa ilişkin görüşlerini 10 Ocak'ta Anayasa Mahkemesi'ne iletti. HDP'nin kapatılmasında en önemli iddia, partinin PKK ile bağlantılı olması. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, aynı gün TV'lerde yaptığı açıklamada, "Davalı partinin (HDP) terör örgütüyle bağı, bilinen bir gerçek, tüm toplumca biliniyor, neredeyse 85 milyon da davalı partinin PKK'dan bağımsız olmadığını, onun güdümünde, onun bir organı olduğunu herkes kabul ediyor" ifadesini kullanmıştı.

'Erdoğan yenilgiden kurutulamayacak'

Demirtaş'ın, seçimle ilgili beklentisi ise Erdoğan'ın kaybedeceği yönünde. "Sadece anketler değil sokağın canlı sesi de artık Erdoğan'ın iktidarının sonunu geldiğini gösteriyor" diyen Demirtaş, "Yeni ekonomi paketleri açıklasa da seçmen üzerinde baskı kursa da hilelere başvurmayı denese de yenilgiden kurtulamayacak. Bu çok açık. Halkın büyük çoğunluğu artık Erdoğan'a olan güvenini, inancını yitirdi ve kendisinin bunu yeniden kazanması imkansız" ifadesini kullandı.

"Ortak adayla seçime gitmesi için HDP hep çaba sarf etti, bu çabalarından da vazgeçmiş değil"

Muhalefet ne kadar birlikte hareket edebilirse kazanma şansının o kadar yüksek olacağını söyleyen Demirtaş, HDP'nin kendi adayını gösterme adımı ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Muhalefetin birleşerek ortak adayla seçime gitmesi için partimiz HDP, bugüne kadar hep çaba sarf eden taraf oldu. Bu çabalarından da vazgeçmiş değil. Eş genel başkanlarımız, bunu defalarca ilan ettiler."

HDP'nin aday açıklamasını yorumladı: Partimiz seçmenlerini sandıkta seçeneksiz bırakamaz

Altılı Masa olarak adlandırılan muhalefet partileri, cumhurbaşkanı adayının ismini henüz belirlemedi. Buna karşılık Anayasa Mahkemesi tarafından Hazine yardımı hesaplarına bloke konulan HDP, seçimlere kendi adayıyla gireceğini açıkladı.

Ortak hareket olmaması ihtimaline karşı HDP'nin kendi adayıyla ilgili hazırlıklarını yapmak zorunda olduğunu söyleyen Demirtaş, "HDP, seçmenlerini sandıkta seçeneksiz bırakamaz. Partimiz HDP'nin çıkaracağı veya destekleyeceği aday, biz HDP'lilerin tüm gücümüzle arkasında duracağı aday olacaktır" dedi.

'Altılı Masa'nın tutumuna bağlı olarak ortak aday olasılığı halen masada, kapı kapalı değil'

CHP ve İYİP'ten oluşan Millet İttifakı'nın HDP ile ortak ittifak kurmak zorunda olmadığını belirten Demirtaş, zaten HDP'nin de bunu arzulamadığını birçok defa söylediğini belirterek, "Ama ortak cumhurbaşkanı adayı etrafında bir iş birliğine gidilecekse söz konusu adayın HDP ile açıkça görüşüp demokrasi ilkeleri hakkında şeffaf, güven verici bir müzakere yürütmesi gerekiyor. HDP, bunu beklediğini söylüyor ve bu konuda son derece haklıdır" ifadesini kullandı. Demirtaş, "Altılı Masa'nın tutumuna bağlı olarak ortak aday olasılığı halen masada. Partimizden yapılan açıklamalardan bunu net olarak anlıyoruz. Kapı kapalı değil" diye konuştu.

'Aktif saiysette değil, aktif mücadelede olacağım'

Demirtaş, kendisinin cezaevinden çıkması durumunda siyasete dönüp dönmeyeceği sorusunu ise, "Açıkçası seçimle gelinen hiçbir göreve talip olma gibi bir düşüncem yok. Mücadelemi sosyal ve sivil alanda sürdürme düşüncesi daha basıyor. Halkın içinde olmayı tercih edeceğim. Aktif siyasette değil aktif mücadelede olacağım. Tabii ki zaman neyi gösterir, hep beraber göreceğiz. Fakat ben, aktif temsili siyaset sayfasını kendi açımdan uzun süre önce kapattım" diye yanıtladı.